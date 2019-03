La rissa tra i fan di due youtuber | a Berlino

Roma - rissa negli spogliatoi di Ferrara tra Dzeko ed El Shaarawy : La Roma sta vivendo un momento difficilissimo e nemmeno l'arrivo di Ranieri è riuscito a portare serenità. Anzi, secondo quanto racconta il Corsport, a Ferrara, in occasione della partita di ...

Isola dei Famosi - il dramma del coltello : rissa furibonda tra Capparoni e Bettarini - finisce in disgrazia : Volano stracci all'Isola dei Famosi tra Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. I due, che hanno sempre fatto squadra e che parevano molto legati, hanno rotto il loro idillio. Kaspar infatti si è innervosito per aver perso il fidatissimo coltello, utile per andare a pesca e per trattare il cibo, dunqu

Livorno - rissa tra stranieri in sala visite : ferito un poliziotto : Furiosa rissa all"interno della sala colloqui del carcere "Le Sughere" di Livorno, avvenuta lo scorso sabato davanti agli occhi terrorizzati di donne e bambini che si trovavano in visita ai propri familiari.A rendersi protagonisti del deprecabile episodio due detenuti di etnia magrebina, che probabilmente avevano un vecchio conto da regolare, anche se nessuno si sarebbe mai atteso un epilogo di questo tipo. Scene di una violenza inaudita, che ...

La rissa choc a Firenze : si affrontano 4 stranieri. Volano piatti e bicchiari : Hanno dato vita ad una furiosa rissa in pieno centro a Firenze, pestandosi e lanciandosi addosso ogni genere di oggetto di cui riuscivano ad entrare in possesso, per poi sparire nel nulla.Protagonisti delle intemperanze che hanno scatenato il panico tra i presenti sarebbero stati 3 uomini di etnia magrebina ed una donna italiana. Questo stando ovviamente alle testimonianze raccolte, che per il momento restano gli unici indizi a disposizione ...

rissa in tribuna - sospesa gara tra 2006. Bambini in lacrime 'cacciano' i genitori : Furia sugli spalti, scatta la Rissa, partita sospesa: potrebbe essere il racconto di un match tra professionisti e in uno stadio caldo, ma è la triste cronaca di una gara tra tredicenni a Firenze . Protagonisti del deprecabile episodio i genitori dei ragazzi classe 2006 di Affrico e Cattolica Virtus , sfida al vertice del campionato esordienti: ...

Clamoroso Milan-Inter - rissa tra Kessie e Biglia [FOTO] : Si sta giocando il posticipo valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan ed Inter che si stanno affrontando in una partita scoppiettante, a 10 minuti dal termine il risultato è di 2-3 per la squadra di Luciano Spalletti. Nel frattempo Clamoroso episodio in casa Milan, dopo la sostituzione Kessie perde la testa, rissa con Biglia, l’ex Lazio era seduto in panchina. L’ex Atalanta si scaglia contro il ...

Pomeriggio 5 - rissa brutale tra Rosa Perrotta e Karina Cascella : "Mettimi incinta - così..." : Puntata molto movimentata, non c'è che dire. A Pomeriggio 5 sono quasi venute alle mani le opinioniste Karina Cascella e Rosa Perrotta. Le due si sono scontrate sul tema della chirurgia plastica. “Ho sempre detto che Rosa è una bella ragazza e si è rifatta le cose fatte bene”, inizia Karina, ma Rosa

Trento - rissa tra studenti : gli frattura un gomito colpendolo con la mazza : Ancora violenza a scuola, in questo caso l"episodio in questione è avvenuto di fronte ad un istituto superiore di Cles, in provincia di Trento.Decisi ad affrontarsi in una violenta resa dei conti, due ragazzini, entrambi 17enni, si sono dati appuntamento su Facebook. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, i ragazzi non frequentano lo stesso istituto, e la loro lite si è originata in seguito ad un acceso diverbio nato fra le pagine dei ...

Un'altra rissa in campo - Bosi : «Adesso basta» : ... per l'ennesima volta, sui campi di calcio si è assistito a risse che nulla hanno a che vedere con i valori di questo splendido sport" ha denunciato il vicesindaco con delega allo sport del comune di ...

Uomini e Donne - rissa sfiorata tra Riccardo e David : la scena è stata censurata : Nel corso di una delle ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne è accaduto un episodio sconcertante che ha lasciato il pubblico presente in sala, senza parole. Secondo alcune anticipazioni trapelate in questi giorni, pare che due esponenti del parterre maschile del programma siano stati coinvolti in una sorta di rissa. Si tratterebbe di Riccardo Guarnieri e David. Maria De Filippi sarebbe stata addirittura costretta a chiamare la ...

Champions - rissa sfiorata tra Cantona e il papà di Neymar al termine di Psg-United : Protagonista, secondo quanto riportato da 'RMC Sport', l'ex stella dei Red Devils Eric Cantona che, in compagnia di alcuni amici, ha provocato il "clan" dei brasiliani, composto dal papà di Neymar , ...

"rissa sfiorata tra Cantona e papà di Neymar" : A quanto riporta la rete transalpina 'Rmc Sport', al termine della gara di mercoledì una provocazione di Eric Cantona, ex attaccante dei red devils, avrebbe fatto infuriare il padre della stella del ...

Champions League – La clamorosa indiscrezione della stampa francese : rissa sfiorata tra il padre di Neymar e Cantona : La rivelazione della stampa francese: rissa sfiorata tra Cantona ed il padre di Neymar dopo la sfida di Champions League tra PSG-United Nervi a fior di pelle nella tribuna vip del Parco dei principi di Parigi in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Manchester United finito con l’eliminazione a sorpresa dei francesi battuti 3-1 con un gol su rigore nei minuti di recupero di ...

"Ma vaff - ti do un cazzotto". rissa tv tra Sgarbi e Pennacchi : Si è parlato di legittima difesa anche a Non è l'Arena. L'ultima puntata del programma condotto da Giletti su La7 erano ospiti Vittorio Sgarbi e Antonio Pennacchi. I due si sono confrontatati sulla nuova legge in via di approvazione e non sono mancati i toni aspri."Se adesso mi alzo e vado a prendere Pennacchi per il collo...", ha detto il critico d'arte in studio alzandosi verso lo scrittore. Pennacchi si è alzato a sua volta. "Hai reagito", ha ...