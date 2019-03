La rete unica Wind Tre è sempre più vicina | completati i lavori in tre nuove province

Come installare una rete di comunicazione di emergenza in 12 minuti : Vigili del Fuoco -emergenza Rigopiano – Rapid LTE – Huawei – CRS4 La chiamata dai vigili del fuoco è arrivata al Joint Innovation Center (Jic) di Cagliari a mezzanotte. Alle 8 del mattino i ricercatori del Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (Crs4) e Huawei erano sull’aereo con la loro valigia. All’interno la Rapid e-Lte emergency solution. Una volta sul cratere di azione l’hanno ...

I clienti Iliad trarranno benefici dalla rete unica Wind Tre : Il completamento dei lavori sulla rete unica Wind Tre si rivelerà utile anche per Iliad e per i clienti del quarto operatore mobile italiano. L'articolo I clienti Iliad trarranno benefici dalla rete unica Wind Tre proviene da TuttoAndroid.

Tim - Vivendi apre alla rete unica con Open Fiber. E torna in pressing su Elliot : chiesta revoca dei 5 amministratori : Il progetto della rete unica Tim-Open Fiber, sostenuto dal governo ma che divideva i due principali azionisti di Tim, ottiene una prima ufficiale disponibilità da Vivendi. Con i francesi che vanno in pressing in vista dell’assemblea del 29 marzo e tornano a chiedere la revoca dei cinque consiglieri in quota Elliot, evidenziando come a loro parere l’”inadeguata gestione” degli amministratori indicati dal fondo Usa abbia “portato ...

Potrebbe chiamarsi GIGA RETE 4.5G la nuova rete unica di Wind Tre : Con un grande sforzo di fantasia, Wind Tre Potrebbe decidere di usare il termine GIGA rete 4,5G per indicare la nuova rete unica. L'articolo Potrebbe chiamarsi GIGA rete 4.5G la nuova rete unica di Wind Tre proviene da TuttoAndroid.

TIM in denaro in vista dell'incontro per la rete unica : TIM sotto i riflettori, nel giorno in cui dovrebbe tenersi il primo tavolo di confronto con OpenFiber per una rete unica, come anticipato da Gubitosi . Intanto ieri, 4 febbraio 2019, il collegio ...

Telecom in rally - CDP favorevole a rete unica : Ottima performance per Telecom Italia , che scambia in rialzo del 2,52%. A fare da assist alle azioni, contribuiscono dichiarazioni e notizie delle ultime ore che fanno sembrare più concreta l'ipotesi ...

Tlc - Palermo : Cdp è a favore della rete unica : Roma, 2 feb., askanews, - 'Cassa depositi e prestiti è a favore della rete unica'. Lo ha affermato l'amministratore delegato Fabrizio Palermo, a margine del congresso Assiom Forex sull'ipotesi di una ...

Iliad : la rete unica WindTre raggiunge ulteriori 22 città - tra cui Milano e Bari : Uno dei problemi principali che ha riguardato Iliad sin dal lancio è la ricezione non ideale in molte zone d'Italia: come sappiamo l'azienda francese poggia la sua ricezione sulla rete WindTre, che rispetto a quelle di Tim e Vodafone, è sicuramente meno affidabile. Ecco perché tanti utenti, che inizialmente hanno deciso di dare fiducia alla nuova azienda di telefonia mobile, hanno dovuto necessariamente ritornare ai loro precedenti gestori. Ma ...

rete unica - Open Fiber pronta a investire con Tim/ Audizione alla Camera : ma dubbi degli azionisti su fusione : Rete unica, Open Fiber pronta a investire con Tim. Audizione alla Camera sul 5G: il presidente Bassanini: 'azionisti di Tim al momento non allineati...'

Open Fiber - Bassanini : "Sulla rete unica con Tim decidono gli azionisti" : ... aveva affermato anche ieri Bassanini commentando la posizione favorevole espressa a riguardo dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria . "Certamente " ha aggiunto il presidente di Open Fiber " si ...