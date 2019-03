La Polizia di Stato blocca la partenza di un bus di linea per viaggio di istruzione

La Polizia venezuelana ha arrestato il capo di Gabinetto di Guaidó : L’Onu e l’Osa avevano appena denunciato la gravità della situazione dei diritti umani in Venezuela, che il regime ha risposto con la detenzione del capo di Gabinetto di Juan Guaidó, avvocato Roberto Marrero. “In questo momento un gruppo del Sebin sta entrando in casa del deputato Vergara e in casa m

Il principale collaboratore di Juan Guaidó è stato arrestato dalla Polizia venezuelana : Il principale collaboratore di Juan Guaidó, Roberto Marrero, è stato arrestato giovedì mattina dalla polizia venezuelana. La notizia è stata data dallo stesso Guaidó, il capo dell’opposizione al governo venezuelano di Nicolás Maduro che lo scorso gennaio – appoggiato dal

Sardegna - 20 chili di droga nell’auto : insegnante arrestato dalla Polizia : Nel cofano dell’auto aveva 20 chili di droga, tra hashish e marijuana. Per questo motivo – quando la Polizia ha tentato di fermarlo lungo la strada che da Mores porta a Sassari – Francesco Massimiliano Pinna, 52 anni, insegnante al liceo artistico di Sassari, ha accelerato a tutto gas e ha tentato la fuga. Durata però pochi minuti perché gli agenti di Polizia, dopo averlo inseguito e speronato, l’hanno bloccato e poi arrestato. Nel cofano della ...

Polizia - arrestato uno spacciatore nigeriano - controlli anche nella movida : TERNI - E' un nigeriano richiedente asilo, l'arrestato di venerdì pomeriggio dalla Polizia di Stato; è stato fermato alla stazione ferroviaria durante i controlli straordinari del territorio, messi in ...

Imperia. Donna perseguitata dall'ex compagno si rivolge alla Polizia di Stato : Oltre alla valenza informativa e di sensibilizzazione sul fenomeno attraverso gli incontri nelle scuole, le manifestazioni, gli spettacoli teatrali e i convegni, gli obiettivi da perseguire sono ...

La Polizia di Stato incontra gli alunni del Rocco Chinnici di Nicolosi : ... sono stati proiettati filmati su servizi di ordine e sicurezza pubblica, in modo particolare sull'operato delle forze di Polizia impiegate allo stadio, invitando i giovani a vivere lo sport come ...

Verres Progetto Train To Be Cool. Polizia di Stato e studenti parlano di sicurezza ferroviaria : Le lezioni si sono incentrate sulla proiezione di slides e filmati, relativi a fatti di cronaca accaduti in alcune città italiane che hanno avuto come protagonisti giovani rimasti vittime di ...

Cyberbullismo - la Polizia di Stato al Perracchio di Ragusa : La Polizia di Stato di Ragusa sale sul palco del teatro “Perracchio” contro il Cyberbullismo, fenomeno perpetrato nei confronti di minori

Rinnovo Contratto Forze di Polizia 2019 : ultime notizie su contratti Polizia di Stato e Penitenziaria : Tra i vari rinnovi di Contratto nell’ambito della Pubblica Amministrazione previsti per il 2019 troviamo quello relativo alle Forze di Polizia. Questa disciplina fa parte di un discorso molto più ampio e rientra in quella comunemente chiamata Legge di Bilancio, ovvero una norma attraverso cui ogni anno il Parlamento della Repubblica Italiana approva il consuntivo inerente la situazione economica dello Stato. Dunque sono molti gli argomenti ...

L’Esercito sospende il militare arrestato dalla Polizia per abusi su una tredicenne : L ’Esercito ha immediatamente sospeso l’alpino, di stanza alla caserma Vian di Cuneo, arrestato lo scorso dicembre dalla Squadra mobile della questura con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne e diffusione di materiale pedopornografico sul web. ...

La Polizia di Stato - ha arrestato due ladri : Arrestati intorno alle ore 01.00 della notte scorsa, dai poliziotti delle Volanti, due messinesi, entrambi pregiudicati, sorpresi a rubare parti di un'auto all'interno di un condominio lungo la S.S.

Sondrio - controlli della Polizia di Stato sulle strade : raffica di patenti ritirate : Sondrio, 11 marzo 2019 - raffica di patenti ritirate durante i servizi di controllo antidroga e alcol della Polizia di Stato in provincia di Sondrio . Nella notte tra sabato e domenica pattuglie della ...

Il danneggiamento della stele dell’antica sinagoga di Strasburgo è stato causato da un incidente d’auto e non da un atto antisemita - dice la Polizia : È stato un incidente d’auto e non un atto di vandalismo a buttare giù dal piedistallo la stele commemorativa dell’antica sinagoga di Strasburgo, in Francia, posta nel luogo dove nel 1940 i nazisti bruciarono il tempio ebraico. La polizia francese

La Polizia austriaca ha arrestato un altro sciatore di fondo per doping : La polizia austriaca ha arrestato martedì un altro sciatore di fondo accusato di doping. A fine febbraio, altre 9 persone – tra cui 5 sciatori – erano state arrestate in Austria e in Germania nell’ambito di una grande inchiesta sul