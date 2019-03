La metro chiusa da 5 mesi | tocca agli avvocati

metro Barberini chiusa - pronto l'esposto in Procura : I guasti a ripetizione nelle stazioni della Metro di Roma - dopo la fermata Repubblica , quella Barberini - fanno male a turisti e cittadini, e il Codacons lancia un appello alla magistratura: deve ...

Roma - rotta scala mobile metro : chiusa stazione Barberini. FOTO : Roma, rotta scala mobile metro: chiusa stazione Barberini. FOTO Caos e paura tra i passeggeri dopo che un gradino ha ceduto e lasciato un piccolo vuoto. Molte persone sono stati costrette a scavalcare per evitare di restare incastrati. metro Roma, disagio infinito: inchiesta di SkyTG24. VIDEO Parole chiave: ...

metro A - scala mobile si accartoccia : chiusa Barberini. Ira passeggeri : «Si rischia la pelle» : Paura questa mattina alla stazione Barberini della Metropolitana A. Attorno alle 10 c'è stato ancora un incidente alla scala mobile. L?ultimo gradino di una delle scale mobili...

Roma - la metro Repubblica chiusa da 5 mesi. Commercianti : “Perso il 40% dei fatturati. Ritardi con affitti e stipendi” : “Io apro due ore più tardi perché ormai il via vai dei pendolari che uscivano e prendevano la metro non ci sono più – dice l’edicolante di piazza della Repubblica – mi riposo ma questo non paga il mutuo”. “I miei dipendenti stanno aspettando gli stipendi di due mesi – aggiunge il titolare del caffè Piccarozzi, sotto i portici – e io sono in ritardo di due mesi per il pagamento dell’affitto. ...

Roma - cede gradino della scala mobile alla fermata Barberini della metro. Stazione chiusa : Disagi e momenti di spavento alla fermata della metro Barberini in pieno centro a Roma. Come si vede da alcune immagini pubblicate questa mattina in Rete, un gradino della scala mobile che porta i passeggeri dalla superficie alla fermata sotterranea è collassato. Al momento non risultano esserci persone ferite. Una situazione, fortunatamente con esito diverso, assimilabile a quanto accaduto lo scorso ottobre ad un gruppo di tifosi del Cska Mosca ...

