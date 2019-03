La Girella Motta diventa rosa | dopo il Bacio e il Kit Kat | la merendina icona anni ’80 si

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) E’. Il colore tanto amato dai millennials che ha già “dipinto” i Baci Perugina, il Kit Kat, e fornito ai più temerari addirittura del vino con sfumaturechoc. Ecco che un altro prodottosi trasforma. Si tratta della’80 amatissima: frutti rossi e classica base di cioccolato, il dolcetto rotondo, appunto,. Una scelta che va non solo verso il gusto estetico ma anche verso le richieste dei consumatori che cercano merendine più sane: la nuovacontiene il 50% di grassi in meno delle più vendute, non ha conservanti né coloranti ed è fatta con la frutta. Sul sito si legge però che il motivo di questa nuovaè ancora più semplice: “Perchéne aveva voglia“. Piacerà ai millennials (e non solo)?Visualizza questo post su ...

