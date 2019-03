La Fiorentina tuona | “basta falsità | nessun casting per l’allenatore”

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019)decisa nello smentire le indiscrezioni infondate di questa mattina in merito al presuntoper il ruolo di allenatore “Lasmentisce in maniera inequivocabile quanto riportato oggi sul Corriere dello Sport dal giornalista Alfredo Pedullà in merito a un ‘‘ in corso per il futuro della panchina della‘faccia a faccia’ né tantomeno alcun ‘vertice’ con altri allenatori sono avvenuti. La Società diffida chiunque dal diffondere notizie prive di ogni fondamento, riservandosi il diritto di agire presso le sedi degli Organi competenti”. Ladunque fa sentire la sua voce dopo le indiscrezioni infondate di questa mattina.per scegliere il nuovo allenatore, né tantomeno incontri con tecnici che potrebbero prendere il posto di Pioli. Per adesso dunque fiducia confermata al tecnico, in estate se ne ...