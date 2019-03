calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Dopo laCup femminile altro importante annuncio da parte di Sky che ha comunicato l’acquisizione dei diritti di trasmissione anche della 22^edizione dellaU.20Cup che si disputerà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno. L’accordo prevede la trasmissione di tutti gli incontri, in campo 24 nazionali che parteciperanno alla competizione tra cui anche gli azzurri del Ct Paolo Nicolato, reduce dal terzo posto nell’edizione del 2017. L’è inserita nelB insieme a Messico, Giappone ed Ecuador. L’si candida ad essere grande protagonista della competizione e provare ad arrivare fino in fondo.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo LaU.20Cupintv:nelB CalcioWeb.

CalcioWeb : La Fifa U.20 World Cup 2019 in diretta tv: #Italia nel Gruppo B - LucaPicafizz : RT @digitalsat_it: #Calcio #Under20 #WorldCup in esclusiva su @SkySport , accordo con #FIFA per altri tornei - digitalsat_it : #Calcio #Under20 #WorldCup in esclusiva su @SkySport , accordo con #FIFA per altri tornei -