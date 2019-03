La Confessione Nove | Gomez a Costanzo | “Si scoprì che era nella P2 e si diede del

La Confessione (Nove) - Gomez a Costanzo : “Berlusconi nel 94 le chiese un parere sulla politica?”. “Dissi ‘non ti voterò mai'” : Il giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo è l’ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì alle 22.45 su Nove. Il direttore de Ilfattoquotidiano.it rievoca il periodo precedente la “famigerata” discesa in campo di Silvio Berlusconi, quando due opposte fazioni di collaboratori del Cavaliere si fronteggiavano per incoraggiare o dissuadere l’allora presidente di Fininvest nella decisione di ...

La Confessione (Nove) - Gomez a Costanzo : “Che effetto le fece sapere che Dell’Utri trattava con la mafia?”. “Mi impressionò” : Venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. “Senta lei in un’intervista ha detto una cosa molto vera: ‘Dal ’93 la mafia non ha più fatto attentati‘. E’ noto che la mafia smette di sparare quando si trova un accordo”, dice il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “Certo, evidentemente fa affari con pezzi ...

La Confessione (Nove) - Guè Pequeno : “Dipendente da tutto tranne che dal gioco. Preferisco lo shopping compulsivo” : Venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è il rapper e produttore discografico italiano Guè Pequeno. L’artista e il giornalista affrontano il tema delle dipendenze. “Lei ha detto di avere una dipendenza compulsiva da marchi costosi, da novità. Una dipendenza che la logora”, dice il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “Ognuno ha le sue dipendenze. Io sono stato dipendente da ...

La Confessione (Nove) - Guè Pequeno : “La mia famiglia? Borghese - di sinistra. Io penso ai soldi - mando avanti le cose” : Ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove è il rapper e produttore discografico italiano Guè Pequeno. Figlio del noto giornalista Marco Fini, inviato per Panorama, L’Espresso e Paese Sera, studioso di Resistenza, terrorismo e stragismo, mancato il 4 novembre 2017, il cantante ammette di provenire da una famiglia Borghese, di sinistra: “Era una famiglia di cultura, di persone che ...

La Confessione (Nove) - Gué Pequeno : “Fedez? Su Sfera ha perso un’occasione per tacere. E’ un intrattenitore astuto” : Venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è il rapper e produttore discografico italiano Guè Pequeno. Il giornalista mostra al cantante una foto di Sfera Ebbasta, il trapper idolo dei giovanissimi, finito al centro di una bufera mediatica l’8 dicembre 2018 quando in una discoteca, in provincia di Ancona, trovano la morte una mamma e cinque teenager. “Tutti lo hanno conosciuto per la ...

La Confessione (Nove) - Gomez a Bersani : “Perché non intervenne quando Violante disse che fu garantito a Berlusconi il conflitto d’interessi?”. “Non sapevo niente” : Ospite de “La Confessione” condotta Peter Gomez, venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove, è l’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani. Il giornalista parte da un “famigerato” episodio del 2003 quando alla Camera dei deputati, l’allora ex vicepresidente della Camera Luciano Violante (nelle file dei Democratici di Sinistra – l’Ulivo) disse che “a Berlusconi e Letta era stato garantito che non avremmo ...

La Confessione (Nove) - Gomez : “Craxi statista o corrotto?”. Bersani : “Guai giudiziari meritati - ma intelligenza politica” : Venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove va in onda “La Confessione” di Peter Gomez. Ospite è Pierluigi Bersani. Il giornalista e l’ex segretario Pd si confrontano sulla valutazione della figura di Bettino Craxi. “Per lei, Craxi è stato uno statista o solo un corrotto latitante?”, chiede Gomez. Secondo l’ex ministro si tratta di “una figura ben complessa”. “Certamente guai con la giustizia ne ha avuti e se li è anche meritati ...

La Confessione (Nove) - Proietti : “Primarie Pd? Ho votato. Il partito c’è ancora. Renzi? Sbagliati i tempi del referendum” : Ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove è Gigi Proietti. “Lei è andato a votare alle ultime primarie del Pd. C’è sempre andato o ha ripreso?”, chiede il giornalista. “Sono sempre andato a votare – ammette l’artista – A volte uno dice: ‘Stavolta non voto’ e poi ti accorgi che è unico dei pochi diritti, diritti e doveri, in cui possiamo ancora ...

La Confessione (Nove) - Gigi Proietti a Gomez : “La giunta Raggi? Troppo ferma. E il governo si dia una mossa” : Venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove va in onda “La Confessione” di Peter Gomez. Ospite d’eccezione della puntata, Gigi Proietti. Il giornalista chiede all’artista un giudizio sulla guida della Capitale condotta dalla sindaca pentastellata Virginia Raggi. “E’ a capo di una giunta un po’ Troppo ferma oppure non riesce a far sapere bene le cose che fa, se le fa – spiega il grande attore e regista ...

La Confessione - Gratteri a Gomez su Nove : “’Ndrangheta garantisce 30% dei voti in Calabria - punta su cavallo vincente” : Ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove è Nicola Gratteri. Il giornalista e il Procuratore della Repubblica di Catanzaro discutono sul peso che la criminalità organizzata esercita sulle elezioni politiche. “Quanti voti riesce a garantire l’associazione mafiosa in Calabria?”, chiede Gomez. “In alcuni territori ad alta densità ‘ndranghetista possiamo parlare anche del ...

La Confessione - Gomez a Gratteri su Nove : “Cos’è la ‘Santa’?”. “Salto di qualità della ‘ndrangheta verso potere reale” : Nicola Gratteri è l’ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove. “Esiste la ‘ndrangheta e poi esiste una cosa che si chiama ‘Santa’, che cos’è?”, chiede il giornalista al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. “La Santa è lo spartiacque tra la vecchia e la nuova ‘ndrangheta ...

La Confessione - Moggi su Nove : “Escort per gli arbitri Uefa ’91-’92? La pratica è stata archiviata - tanto fumo e poco arrosto” : Ospite di Peter Gomez a “La Confessione” in onda venerdì 1° marzo alle 22.45 su Nove è Luciano Moggi. Il giornalista indaga il periodo in cui Moggi era direttore generale del Torino. “Lei Moggi, insieme ai suoi collaboratori, nel 1991-1992, procurava delle prostitute a degli arbitri della Coppa Uefa, partita Aek-Torino 1991-1992 – spiega Gomez – Le dico di più: c’è un tale Giovanni Matta, dirigente del Torino, ...

La Confessione - Luciano Moggi su Nove : “Maradona è una persona eccezionale - ma doppia. Ricordo una visita dei boss Giuliano” : Luciano Moggi, ex potentissimo del calcio italiano, ospite della nuova stagione de ‘La Confessione’, programma condotto da Peter Gomez in onda su Nove venerdì 1 marzo alle 22:45 su Nove, parla di Diego Armando Maradona quando il dirigente sportivo era al Napoli: “Erano due persone, la prima era una persona eccezionale, benvoluto da tutti e altruista come pochi, poi dopo ovviamente, dopo un’ora, due ore, era un’altra ...

La Confessione - Luciano Moggi su Nove : “Wanda Nara? Procuratrice che fa danni - con me non si sarebbe nemmeno presentata” : ‘La Confessione’ di Peter Gomez torna in onda su Nove venerdì 1 marzo alle 22:45 con una nuova intervista. Questa volta di fronte al direttore de ilfattoquotidiano.it ci sarà Luciano Moggi, ex dirigente sportivo in forza per anni al Napoli, alla Juventus e in altre squadre di serie A. Il giornalista entra sul rapporto tra il giocatore dell’Inter Mauro Icardi e la sua potente Procuratrice, nonché moglie Wanda Nara, partendo dalle frasi ...