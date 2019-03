La collaboratrice scolastica | Sono stata obbligata a legare i ragazzi | ma ho

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) Tiziana Magarini è ladella scuola media Vailati. Il giorno dopo il sequestro di Oysseynou Sy è tornata all'istituto, nonostante le ferite. Al Corriere della Sera dichiara: "Conoscevo l'autista, una persona educatissima, gentile". Che però ha legato subito i due professori che accompagnavano i 51Appena saliti tutti a bordo l'autista ha sprangato le porte. Ho pensato a una misura di sicurezza, ma poi mi ha mostrato il coltello ... Poi ha usato me per spargere benzina sui sedili, nei corridoio, sulle tende per coprire i finestrini e per ammanettare i bambini. Almeno ho potuto fare in modo di non stringere troppo ai polsi e infatti poiriusciti a liberarsiSy le ha ordinato di sequestrare i cellulari. Ma Tiziana ha lanciato degli sguardi di complicità aiche sedevano in fondo allo scuolabus.Mi ha dato ...

