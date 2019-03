La balena morta con 40 chili di plastica nello stomaco

Trovata morta una balena con 40 chili di plastica nello stomaco : L’inquinamento da plastica non si arresta e a pagarne le conseguenze è in primo luogo la fauna marina. L’ultima vittima in ordine cronologico, una balena Trovata morta con ben quaranta chili di plastica nello stomaco. Si tratta per l’esattezza di un giovane zifio che è stato recuperato nel Golfo di Davao, nelle Filippine. Nel suo ventre è stata rinvenuta un’enorme quantità di sacchetti di plastica, che hanno impedito al ...

Il 'non mistero' della balena trovata morta non nel cuore della foresta amazzonica - ma sulla costa : Negli ultimi giorni le prime pagina delle maggiori testate giornalistiche nazionali e internazionali stanno battendo una notizia a dir poco sconvolgente: una balena è stata trovata spiaggiata nel cuore dell'Amazzonia. Lo spiaggiamento non è avvenuto nella foresta Una notizia del genere non passa inosservata e in poche ore è diventata estremamente virale, inondando le bacheche dei principali social network. E le speculazioni sull'avvenimento sono ...

