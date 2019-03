Killing Eve | Eve e Villanelle tornano ad aprile su TIMVISION in contemporanea USA

blogo

(Di venerdì 22 marzo 2019)Dopo il successo internazionale della prima stagione, con il Golden Globe e il Critics Choice Award in tasca per Sandra Oh, arriva la seconda stagione diEve con una piacevole sorpresa per il pubblico italiano: infatti la serie arriverà dall'8su, che già ha in catalogo la prima stagione, incon il debutto americano, dove la serie andrà in onda su BBC America e AMC dal 7(qui il trailer USA).Gli episodi saranno quindi rilasciati settimanalmente ogni lunedì in parallelo con il rilascio americano che, proprio per celebrare il successo della serie, da questa seconda stagione raddoppia, con la serie nata su BBC America che sarà inanche su AMC, canale principale del gruppo A&E di cui entrambi fanno parte. Un modo per evitare la concorrenza interna ma anche per ampliare il pubblico della serie.prosegui la ...

