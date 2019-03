Karnezis | «Meret non ha ancora dimostrato tutto il suo valore»

ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il portiere greco Alla Mostra d’Oltremare è in programma la Borsa Mediterranea del Turismo. Era presente anche il Trentino Val di Sole. In questo contesto è stato intervistato Orestisil terzo portiere del Napoli.Di Ospina e del suo infortunio ha detto: «Un minimo errore può costare caro. Nel suo caso c’è stato un brutto timing, si è fatto male. Speriamo che torni al più presto.Didi cui oggi ricorre il compleanno: «Ha un grande talento, non hail suo massimo. La sua sarà una grande carriera».Ha poi parlato del Napoli di questa stagione «Stiamo lavorando molto bene. È davvero un bel gruppo, uno dei migliori con cui abbia mai lavorato. Guardavo il Napoli in tv e giocava un bellissimo calcio. Guardarlo dalla porta è ovviamente diverso. Vedere la squadra giocare così bene, fa molto piacere.«Europa League? Il Napoli ha ...

