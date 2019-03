Dybala-Juventus - le parole di Palmeri spaventano i tifosi : Dybala-Juventus – Tancredi Palmeri ha parlato del futuro dell’attaccante argentino, mettendo in ansia i tifosi bianconeri. La Joya avrebbe già deciso di dire addio, pur avendo rifiutato categoricamente l’opzione Inter. Dybala-Juventus, Inter rifiutata “Dybala ha rifiutato l’opzione Inter. E’ chiaro che Icardi andrà via e a quel punto l’Inter ha pensato all’opzione Dybala ma il […] More

Bucchioni : 'La Juventus pensa ad uno scambio Dybala-Salah' : La notizia rilanciata dal noto giornalista sportivo Enzo Bucchioni e dalla stampa italiana in relazione al futuro di Paulo Dybala ha scaldato tutti i tifosi juventini. Il numero 10 bianconero, tra i giocatori più amati della rosa di Allegri, sarebbe infatti finito sulla lista dei partenti a causa del difficile inquadramento tattico in una squadra nella quale gli spazi sono occupati principalmente da Cristiano Ronaldo nella zona del campo, dova ...

Dybala confessa : “Ecco come ho firmato il contratto con la Juventus” : Paulo Dybala, intervistato dalla piattaforma “Otro” del quale è testimonial, ha raccontato il suo punto di vista sul suo passato calcistico, dai suoi sogni nel cassetto. Le prime gare da professionista, poi la firma con la Juventus. Dybala racconta l’aneddoto della firma sul contratto con i bianconeri. Leggi anche: Mercato Juventus, pronte due cessioni a […] More

Calciomercato Juventus - Palmeri : 'Dybala ha detto no all'Inter' : Uno dei giocatori piu' chiacchierati in questo momento in casa Juventus è sicuramente Paulo Dybala, forte attaccante classe 1993. Il calciatore non sta sicuramente attraversando un buon periodo in bianconero, dal momento che il tecnico Massimiliano Allegri lo lascia spesso in panchina. L'esclusione piu' sorprendente è stata quella nella sfida decisiva di Champions League contro l'Atletico Madrid, poi vinta dalla Juventus con un secco tre a zero. ...

Calciomercato Juventus - Dybala nel mirino del Liverpool : le cifre richieste : Calciomercato Juventus – Secondo quanto riportato dal Mirror tramite il suo sito web, il Liverpool sarebbe pronto a piombare sull’attaccante della Juventus, Paulo Dybala. L’argentino infatti sarebbe costretto a giocare praticamente come rincalzo da quando Cristiano Ronaldo è giunto a Torino e in questa stagione ha realizzato solo cinque gol. LEGGI ANCHE: Juventus, Chiesa nel […] L'articolo Calciomercato Juventus, Dybala ...

Calciomercato Inter - scambio tra Dybala e Icardi con la Juventus? : L'idea dell'Inter, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di prendere Edin Dzeko dalla Roma, anche se il prezzo fissato dai giallorossi, circa 30 milioni, spaventa. Con la possibile ...

Bernardeschi si è preso la Juventus. E ora Dybala lo insegue : Una rondine, o una partita, per quanto importante, non fa primavera. La clamorosa rimonta della Juventus con l'Atletico Madrid ha proiettato Federico Bernardeschi in una dimensione sconosciuta fino ad ...

Mercato Juventus - blitz dello United a Genova : non solo Dybala nel mirino : Mercato Juventus – Non c’è Cristiano Ronaldo ma non per questo Genoa-Juventus ha meno spunti di interesse: lo sa bene anche il Manchester United che ha inviato alcuni osservatori a Marassi per la sfida tra rossoblu e bianconeri. Occhi puntati su diversi gioielli della scuderia di Allegri. Uno su tutti Paulo Dybala, ma non solo lui. Asse caldo Torino-Manchester in […] More

DIRETTA/ Genoa Juventus - risultato 0-0 - streaming video Dazn : gol annullato a Dybala! : DIRETTA Genoa Juventus streaming video Dazn, quote e risultato live del match della ventottesima giornata del campionato di Serie A.

Genoa-Juventus formazioni ufficiali - turnover Juve : Dybala torna titolare : GENOA JuveNTUS formazioni ufficiali – Superata l’impresa di Champions League, gli uomini di Allegri si rituffano sul campionato dove, forti dei 18 punti di vantaggio, dovranno chiudere il discorso Scudetto il prima possibile per concentrarsi sulla Champions, obiettivo stagionale insieme all’ottavo scudetto consecutivo. Max Allegri, dopo aver preparato la partita perfetta contro i Colchoneros del […] More

Calciomercato - l’affascinante scambio Icardi-Dybala continua ad “aleggiare” su Inter e Juventus : Paulo Dybala e Mauro Icardi potrebbero scambiarsi le divise al termine della stagione, plusvalenze in vista per i due club? In casa Inter la situazione legata a Mauro Icardi sembra essere ancora lontana da una risoluzione. Il calciatore è ancora fermo ai box e sarà a casa sul divano anche questa sera mentre i compagni tenteranno di portare a casa il derby della Madonnina. Nel frattempo però in ambito Calciomercato, continua ad aleggiare la ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Dybala-Icardi con conguaglio a favore dell'Inter : Se in questo momento le priorità della Juventus sono la vittoria del campionato (ormai in dirittura d'arrivo dati i 18 punti di distacco dal Napoli a 11 giornate dalla fine) e i quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, per la dirigenza bianconera invece è sempre tempo di lavorare sul mercato, con l'intento di rendere la rosa sempre più di qualità, considerata la crescita tecnica dei top club europei che ogni anno fanno grossi ...

Juventus - la probabile formazione contro il Genoa : CR7 non convocato - tocca a Dybala : Questa mattina la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la gara contro il Genoa. I bianconeri domani faranno ricorso al turnover e in attacco non ci sarà Cristiano Ronaldo, che non è stato convocato. Dunque CR7 resterà a Torino per riposare ed essere pronto per le prossime sfide di campionato e di Champions League. contro il Genoa in attacco è possibile che ci sia il tridente formato da Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Mario ...

Calciomercato Juventus - la dirigenza bianconera vorrebbe lo scambio Dybala-Icardi : Dalla Gran Bretagna arrivano importanti indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, il club bianconero vorrebbe puntare su Mauro Icardi per la prossima stagione. L'attaccante argentino sembra ormai avere rotto definitivamente con l'Inter dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano. Icardi, infatti, non è più sceso in campo con la maglia dell'Inter, preferendo invece curarsi il dolore al ginocchio che ...