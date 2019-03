Juventus | Douglas Costa si allena in palestra | vuole essere pronto il 10 aprile

Juventus - Douglas Costa dovrà fare nuovi accertamenti : rischia di saltare la Champions : Martedì 26 marzo i cancelli della Continassa si riapriranno per accogliere i giocatori della Juventus che riprenderanno gli allenamenti. In quella occasione, Massimiliano Allegri ritroverà anche i primi nazionali di rientro dagli impegni con le rispettive selezioni. Dunque il tecnico livornese potrà iniziare a mettere nel mirino la sfida contro l'Empoli. Martedì, la Juve valuterà anche le condizioni di alcuni infortunati. In particolare la ...

Mercato Juventus - via Douglas Costa : i bianconeri preparano la super offerta per Chiesa : Mercato Juventus – La stagione è entrata nella fase decisiva, in particolar modo importanti obiettivi per la Juventus che punta a vincere campionato e Champions League. La Serie A può essere considerata già in tasca mentre in Europa ha staccato il pass per i quarti di finale della competizione e dovrà vedersela con l’Ajax. Ma la dirigenza pensa anche al Mercato, in particolar modo l’intenzione è quella di piazzare colpi ...

Calciomercato Juventus - Psg in pressing su Douglas Costa : Calciomercato Juventus – Non c’è alcun dubbio sul fatto che Douglas Costa non stia vivendo una delle sue migliori stagioni da quando è arrivato all’ombra della Mole. L’esterno offensivo brasiliano infatti non riesce a vedere né il campo né il nome sulla lista dei convocati stilata dal tecnico Massimiliano Allegri. LEGGI ANCHE: Juventus, Zaniolo convince […] L'articolo Calciomercato Juventus, Psg in pressing su ...

Juventus - Khedira e Douglas Costa : in corso l'operazione recupero : RIPRESA - Nel frattempo ben 15 calciatori bianconeri, compreso Cristiano Ronaldo tornato con la Nazionale portoghese, sono in giro per il mondo al seguito delle rispettive rappresentative. La ripresa ...

Douglas Costa Juventus - la confessione a sorpresa del brasiliano : Douglas Costa Juventus – L’esterno offensivo brasiliano, svela un retroscena del tutto clamoroso su CR7 durante l’intervista al canale YouTube De Sola. Douglas Costa Juventus, il brasiliano sorprende tutti su CR7 L’esterno ex Bayern Monaco, Douglas Costa, ha raccontato le sue particolari sensazioni al momento dell’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero. Queste le sue parole: […] More

Juventus - contro il Genoa non convocati Ronaldo e Douglas Costa : SEGUI LIVE Genoa-Juventus La cronaca Classifica Serie A Tutto sulla Juventus Serie A Juventus Ronaldo Douglas Costa Genoa Allegri Mandzukic Tutte le notizie di Juventus Per approfondire

Mercato Juventus - Douglas Costa via? Il sostituto lo porta Kean : Mercato Juventus -Non solo Cristiano Ronaldo, dominatore indiscusso delle scene dopo la tripletta di ieri contro l’Atletico Madrid. Gli ottavi di finale di Champions League hanno messo in mostra diversi talenti cristallini pronti a compiere un ulteriore passo in carriera. Le prime pagine vanno ovviamente ai calciatori dell’Ajax, autori di una vera e propria intesa sul campo […] More

Juventus - anche Douglas Costa fa "los huevos" : Visualizza questo post su Instagram #j#juve#Juventus#sport#calcio#football#altleticomadrid#italy#italia#torino#blackandwhite#biancoenero#finoallafine#championsleague#madrid#spagna#instagram#instalike ...

Juventus-Atletico Madrid - Ronaldo segna il rigore e Douglas Costa imita Simeone : la “sobria” esultanza verso il Cholo : Cristiano Ronaldo segna il terzo gol contro l’Atletico Madrid, su rigore, e i giocatori juventini, sugli spalti, si sono scatenati. Più di tutti, Douglas Costa che, in direzione della panchina di Diego Simeone, ha simulato il gesto fatto dall’allenatore nella partita di andata e che aveva suscitato diverse polemiche.

Juventus - Douglas Costa out contro l’Atletico : infortunio per il brasiliano durante l’allenamento : Douglas Costa non prenderà parte al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid: il calciatore si è infortunato durante l’allenamento Alla vigilia match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid arriva una tegola per i bianconeri. Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport, ha infatti annunciato l’infortunio di Douglas Costa. Una ...

Juventus : si tenta di recuperare Douglas Costa per la gara con l'Atletico : Mancano ormai pochissimi giorni alla partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League del 12 marzo contro l'Atletico di Madrid. Per la Juventus si tratta di una sfida decisiva. E, vista anche la clamorosa eliminazione della Roma contro il Porto di ieri sera, assume un significato particolare per tutto il calcio italiano. Ecco perché alla Continassa si starebbe cercando di mettere insieme la squadra più competitiva possibile. Andando ...

Juventus : Khedira svolge allenamenti personalizzati - pessimismo per Douglas Costa : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo un giorno di riposo. Oggi, al JTC si è rivisto Sami Khedira che sta meglio e presto potrebbe tornare in campo. Il tedesco, come ha comunicato il club bianconero, ha svolto una visita cardiologica dalla quale si è evinta una buona evoluzione clinica. Khedira svolgerà anche una serie di allenamenti personalizzati e la prognosi è di circa un mese che va calcolato dalla data ...

Calciomercato - pazza idea Juventus : offerto Douglas Costa per avere Pogba : Juventus scatenata sul mercato in vista della prossima estate che si prospetta essere caldissima: Pogba sulla via del ritorno? La Juventus vuole rafforzarsi ancora. I bianconeri hanno una delle rose più forti d’Europa, ma rischiano l’eliminazione prematura dopo il 2-0 in favore dell’Atletico Madrid in Champions League. La società sta dunque pensando alle novità da apportare nella prossima stagione per crescere ancora e ...

Juventus - domenica alla Continassa per Douglas Costa che punta l'Atletico Madrid : Questa sera, Massimiliano Allegri per la sfida contro il Napoli non avrà a disposizione Juan Cuadrado, Sami Khedira e Douglas Costa. Il colombiano e il tedesco saranno out ancora per un po', mentre il brasiliano culla la speranza di poter recuperare in vista della gara di Champions League contro l'Atletico Madrid. Douglas Costa potrebbe essere un'opzione in più per il tecnico livornese proprio nella gara contro gli spagnoli. Il numero 11 ...