Jean Claude Juncker saluta con un bacio sulla guancia la guardia all'ingresso del Parlamento : Il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha perso del tutto il controllo. Oggi 22 marzo Juncker, in preda ad un raptus d'affetto, ha salutato la guardia all'ingresso del Parlamento europeo con un bacio sulla guancia, prima di entrare in auto per andare via dal Consiglio Europeo.