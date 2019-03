«Italia’s Got Talent 2019» | ultimo atto | chi sono i 15 finalisti

vanityfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) Andrea ParisAlex e AliceLorenzo TronconiCoro Divertimento VocaleAntonio SorgentoneNicola VirdisMini RaptorSimone SavoginGypsy Musical AcademyUrban TheoryGianluca FallettaSilent RoccoAurora LeoneSamuel OlatidoyeErnesto DolviHanno dato tutto quello che potevano su quel palco, il cuore impazzito e lo sguardo determinato, che non ammette distrazioni. Ad avercela fattastati in quindici, i migliori, quelli che venerdì 22 marzo si contenderanno il primo posto alla finalissima di Italia’s Got, in onda in contemporanea su TV8, Sky Uno e Cielo a partire dalle 21.15. A Milano è tutto pronto: Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini si vestono a festa, la conduttrice Lodovica Comello si scalda la voce e ipronti a giocarsi il tutto e per tutto nella performance decisiva, quella che potrebbe assicurargli la ...

