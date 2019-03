Italia-Pechino a lavoro | si punta a far disputare una partita di Serie A in Cina

Cina - la trappola del debito di Pechino su porti e ferrovie : così Pechino si può comprare l'Italia : L'accordo che la Cina sta stringendo con l'Italia, primo paese del G7 ad aderirà al progetto di Pechino della Nuova Via della seta, è solo l'ultimo passo di una marcia partita almeno cinque anni fa con un fiume di denaro speso in investimenti in circa 60 Paesi in tutto il mondo. La Cina promette di

Italia-Cina - l'accordo passa anche per il calcio : prima giornata di serie A potrebbe giocarsi a Pechino : Una partita di una prima giornata di serie A da giocare in Cina . Secondo quanto appreso dall'Ansa sarebbe questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano

PATTO Italia-CINA/ Zanni - Lega - : se Pechino chiede troppo chiudiamo le porte : "Gli Usa rimangono partner prioritari in campo commerciale e strategico, dalla politica alla difesa" dice il responsabile esteri della Lega

Xi Jinping in Italia - perchè il porto di Trieste è così strategico per Pechino : L'arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping, che si prepara a firmare il memorandum of understanding con lo Stato Italiano, apre la strada a diversi, e più specifici, accordi tra i due Paesi, che comprendono anche le intese tra China communications construction company (Cccc), braccio operativo del Governo cinese sulle infrastrutture, e due dei principali porti Italiani: Genova e Trieste...

Pechino festeggia il viaggio di Xi "Italia leader del Mediterraneo" : Tutto è pronto per l'arrivo di Xi Jinping in Italia e i media cinesi celebrano la visita del presidente e la firma del memorandum of understanding sulla Nuova Via della Seta "Un nuovo modello di cooperazione". "Un legame storico che si rinnova". "Un accordo che innalzerà gli standard della Belt and Road Initiative"

Cdp - l'Italia prepara i panda-bond Aziende alla conquista di Pechino : Due piccioni con una fava, si direbbe in Italia. Che muovendosi sul ricco mercato cinese significa poter da un lato accedere a una raccolta complessiva di 12 mila miliardi di dollari, dall'altra finanziare l'espansione delle Aziende italiane che vogliono percorrere la Via della Seta al contrario internazionalizzandosi nel Colosso d'Oriente

PATTO Italia-CINA/ Quell'interesse speciale di Pechino per il porto di Palermo... : PATTO Italia Cina? Il Presidente Xi Jinping farà tappa anche in Sicilia durante la sua visita in Italia. Sembra anche per concludere importanti affari.

Conte rassicura il Parlamento : l'intesa con Pechino nell'interesse Italiano ma anche europeo : 'Il perimetro dell'intesa è economico-commerciale e non mette in discussione la collocazione euroatlantica dell'Italia: Possiamo potenziare il nostro export verso un mercato di enormi dimensioni'

PATTO Italia-CINA/ La manovra sospetta di Pechino sugli accordi commerciali : Occorre studiare con attenzione il contenuto dell'accordo che Italia e Cina si apprestano a siglare. Pechino sembra avere scopi poco nobili

FT - Italia vuole prestiti dalla banca cinese Aiib. Proteste Usa : "Per Pechino Roma manipolabile e vulnerabile" : Nell'ambito dell'accordo con la Cina, l'Italia punta al bersaglio grosso, all'Aiib (Asian Infrastructure Investment Bank), il fondo per lo sviluppo delle infrastrutture in Asia, promosso da Pechino in contrapposizione al Fondo Monetario e alla banca Mondiale. Lo scrive il Financial Times, secondo cui il possibile coinvolgimento dell'Aiib nel memorandum d'intesa tra i due Paesi che dovrebbe essere siglato in occasione della visita del 22 marzo

Conte spinge l'Italia sulla Via della Seta. 'Con Pechino un patto limpido' : Per il premier il patto con la Cina 'è compatibile con l'Alleanza Atlantica' ed esclude rischi di colonizzazione perché: 'Non saremo il loro cavallo di Troia in Europa. Opposizione all'attacco

Italia-Cina - infrastrutture - tlc e finanza : dentro il patto con Pechino : Il senso politico del documento, è probabilmente quello contenuto nel secondo paragrafo al terzo punto, sotto il titolo: «Rimuovere ogni ostacolo al commercio e agli investimenti»....

"Via della Seta? Con l'Italia Pechino si prende l'EuropaNo degli Usa in ritardo - superato il punto di non ritorno" : INTERVISTA/ Alessia Amighini, co-head dell'Asia Centre dell'Ispi: "Il sì dell'Italia per la Cina è un salto di qualità geopolitico. Il no degli Usa? Dovevano evitare di metterci nelle condizioni di firmare"