Italia | Pavoletti ' pattina' | ' Come Steven Bradbury | mai smettere di crederci'

sport.sky

(Di venerdì 22 marzo 2019) 10 gol e un assist fino a questo momento del campionato con la maglia del Cagliari , l'ennesima stagione da protagonista e la gioia per la chiamata azzurra: Leonardoha voluto esprimere ...

fantagazzetta : Pavoletti...pattinatore social: in Nazionale celebra l'eroe per caso Steven Bradbury - NetBet_IT : ?? Che ne pensate dell'Italia di quest’anno? #Cragno #Donnarumma #Sirigu #Bonucci #Chiellini #Florenzi #Mancini… - robpinna90 : Ehy @CagliariCalcio ma come sono bellini #Cragno, #Barella e #Pavoletti in abito da Nazionale? #Cagliari #Italia… -