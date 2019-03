Gravina : “No alla Serie A in Cina : campionato è Italiano” : “La Serie A in Cina? No il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama italiano”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un’intervista a Rai Sport chiude all’idea – nata in ambienti della Lega di A – di far disputare una partita del massimo campionato in Cina nell’ambito dell’accordo che sarà discusso […] L'articolo Gravina: “No alla Serie A in Cina: campionato è ...

Panda bond e investimenti : perché l'Italia fa affari con la Cina : Cambierebbero le cose con la collaborazione alla Nuova via della seta? I finanziamenti cinesi 'possono aiutare l'economia italiana', ha detto al Ft Andrew Cainey, ricercatore alla Chatham House, 'i ...

Cina - l'Italia è pronta ad emettere i Panda bond : La Via della Seta porta con sé i Panda bond . In occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, saranno firmati gli accordi tra imprese e istituti di Cina e Italia. Per far si che le ...

Cina : sindaco Sboarina al Quirinale - 'Verona oggi rappresenta tutti i Comuni d'Italia' (2) : (AdnKronos) - “Non ci sono parole per descrivere l’emozione di essere qui oggi, unico sindaco a rappresentare l’Italia dei Comuni. È una giornata storica, di quelle che non potrò mai dimenticare. Verona scrive oggi una pagina importante della cronaca nazionale e internazionale, e poterlo vivere da s

Italia-Cina : Ansaldo - Eni - Snam - Atlantia - Cdp. Dieci accordi firmati dalle aziende Italiane. E 19 patti istituzionali : Si può, anzi conviene, giocare in casa, in trasferta e anche in Paesi terzi, ma in tutti e tre gli scenari l'esito deve essere quello del win-win: tutti vincono, nessuno perde. L'importante è giocare, farlo con i player migliori e puntare al massimo profitto. Soprattutto lontano dai timori, espressi dall'Europa e da una parte del governo italiano, su una colonizzazione del Belpaese per mano dei cinesi. Gli imprenditori italiani che ...

Tav e Cina - doppio affondo di Macron sull'Italia. Salvini : “Pensi a restituirci i terroristi” : Il presidente francese alla vigilia dell’incontro ha detto: «La Torino-Lione un problema italiano, non ho tempo da perdere». E sui rapporti con Pechino: «E’ un nemico sistemico dell’Europa, basta ingenuità»

Conte : da Via della Seta benefici a Italia e Cina' : La tradizione dei legami tra Cina e Italia "è molto antica": la relazione è "già molto buona e la prospettiva di collaborazione avrà ulteriore spinta" con la nuova Via della Seta, afferma il premier ...

Italia-Cina - dai porti al seme bovino ai reperti archeologici ecco i 29 accordi che saranno firmati : PECHINO. Dieci accordi tra imprese, compresi quelli sui porti di Trieste e Genova. E diciannove accordi istituzionali, tra cui il via libera dell'esportazione del seme bovino e la restituzione alla ...

Xi Jinping : rapporti Italia-Cina compiano salto di qualità : "L'Italia e la Cina devo approfondire i loro rapporti che devono compiere un ulteriore salto di qualità". Lo ha detto il presidente Xi Jinping

Macron su Tav e Cina : doppio affondo contro l'Italia : Sulla Cina e sulla Tav la Francia mette l'Italia nell'angolo. Macron prima sulla Torino- Lione spegne le speranze italiane di una revisione del progetto dichiarando che la Francia va avanti e che «non ...