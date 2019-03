Italia-Cina | gli affari al centro della visita Di Maio | Primo Paese del G7 a

Xi Jinping al Quirinale - Mattarella : “Rafforziamo la cooperazione Italia-Cina” : «La cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata durante la visita così gradita del presidente Xi con intese commerciali», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il colloquio con il leader cinese Xi Jinping. La visita del presidente Xi Jinping è «l’occasione per registrare il livello eccellente dei rapporti tr...

Le cifre del commercio tra Italia e Cina : Nel giorno della visita del presidente Xi Jinping a Roma, ecco un grafico che illustra l'andamento dei commerci tra Italia e Cina

Italia-Cina - accordo anche sul calcio : la prima giornata di serie A in Oriente? : Una partita di una prima giornata di serie A da giocare in Cina. Secondo quanto apprende l'ANSA è questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con China Media Group, principale gruppo media dello Stato cinese, e di cui si discuterà domenica nel corso di un incontro a margine della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, a cui saranno presenti rappresentanti di Pechino, il ...

Xi Jinping a Roma - l'Italia cavallo di Troia nel risiko Cina-Usa? : Il presidente cinese è a Roma e firmerà un memorandum d'intenti sulle nuove Vie della Seta. Ma è il momento giusto, mentre l'Ue annaspa sulla Brexit e gli Usa maltrattano gli alleati? E soprattutto: è ...

Xi Jinping a Roma - l’Italia cavallo di Troia nel risiko Cina-Usa? : L’arrivo di Xi Jinping e della moglie Peng Liyuan a Fiumicino (foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) In politica, specialmente quella internazionale, i vuoti si riempiono rapidamente. Così, dopo due anni di trumpismo a colpi di dazi che non hanno fatto grandi distinzioni fra amici e nemici, la Cina porta a casa un risultato che riempie un (grosso) pezzo di quel vuoto: quel risultato si chiama Italia, il primo Paese del G7 e primo fra i ...

Via della Seta - con Cina 30 accordi. Da Cdp Panda Bond pro-Italiane : Il momento clou è fissato per sabato a villa Madama quando, davanti al presidente cinese Xi Jinping e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, saranno firmati gli accordi tra imprese e istituti di ...

Coldiretti : una torta di mele Italiane dedicata al premier cinese Xi Jinping apre la giornata della cucina contadina : Una torta di mele italiane dedicata al premier cinese Xi Jinping ha aperto la giornata della cucina contadina per chiedere il superamento delle barriere commerciali che ancora impediscono a mele, pere e uva Made in Italy di varcare i confine del gigante asiatico. L’iniziativa è della Coldiretti in occasione della visita del leader di Pechino, nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo dove si sono dati appuntamento i cuochi contadini da ...

Italia-Cina : sottosegretario Geraci - Roma comprende preoccupazioni di Usa e Ue : L'Italia è un'economia da 1.700 miliardi di dollari, abbastanza da gestire i fondi che arrivano nel paese: a questo proposito, Geraci ha anzi sottolineato che l'Italia sconta una carenza di ...

Wang Huiyao 'L economia Italiana non va da nessuna parte - Roma ha bisogno della Cina' : La Cina considera questo governo un partner affidabile? 'Il governo populista ha capito che l'economia italiana non va da nessuna parte, che la globalizzazione l'ha danneggiata. Ora vuole fare ...

Via Seta - Conte : da memorandum benefici a Italia e Cina : La tradizione dei legami tra Cina e Italia "è molto antica": la relazione è "già molto buona e la prospettiva di collaborazione avrà ulteriore spinta" con la nuova Via della Seta, afferma il premier ...

PATTO Italia-CINA/ Zanni - Lega - : se Pechino chiede troppo chiudiamo le porte : "Gli Usa rimangono partner prioritari in campo commerciale e strategico, dalla politica alla difesa" dice il responsabile esteri della Lega

Italia-Cina. Mattarella : «Un'amicizia su solide fondamenta» : Al centro dell'azione di politica economica del Governo cinese si trovano settori in cui l'Italia detiene esperienze di eccellenza, in termini di tecnologie e soluzioni avanzate. Dall'energia, alla ...

Via della Seta - un porto sicuro : perché l'Italia con la Cina farà affari d'oro : Ma l' Italia non può ignorare la fortuna che ha di collocarsi in una zona geografica strategica, naturale cerniera di collegamento tra il Sud e l' Est del mondo e l' Europa centrale, tra Suez e il ...

Italia-Cina - perchè il porto di Trieste è così strategico per Pechino : L'arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping, che si prepara a firmare il memorandum of understanding con lo Stato italiano, apre la strada a diversi, e più specifici, accordi tra i due Paesi, che comprendono anche le intese tra China communications construction company (Cccc), braccio operativo del Governo cinese sulle infrastrutture, e due dei principali porti italiani: Genova e Trieste...