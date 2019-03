Xi Jinping : rapporti Italia-Cina compiano salto di qualità : "L'Italia e la Cina devo approfondire i loro rapporti che devono compiere un ulteriore salto di qualità". Lo ha detto il presidente Xi Jinping

Macron su Tav e Cina : doppio affondo contro l'Italia : Sulla Cina e sulla Tav la Francia mette l'Italia nell'angolo. Macron prima sulla Torino- Lione spegne le speranze italiane di una revisione del progetto dichiarando che la Francia va avanti e che «non ...

Italia-Cina - dai porti al seme bovino ai reperti archeologici : ecco i 29 accordi che saranno firmati : Due giorni di incontri politici ma il focus è sull'economia Il terzo è la cultura, con l'accordo per la prevenzione del traffico di beni archeologici , la restituzione di 796 reperti alla Cina, e la ...

Italia-Cina - Macron attacca «Pechino rivale della Ue» E sulla Tav : «Niente negoziati - non ho tempo da perdere» : Il presidente francese alla vigilia dell’incontro ha detto: «La Torino-Lione un problema italiano, non ho tempo da perdere»

Intesa Figc-Pechino : in Cina gare ufficiali Italiane : Roma, 22 mar., askanews, - Organizzare in Cina, nei prossimi tre anni, gare di competizioni ufficiali italiane. E' questo uno dei punti della lettera di intenti tra la Figc e il governo cinese, che ...

Xi : l'Italia può fare da ponte tra l'Europa e la Cina : La Cina apprezza molto il ruolo positivo che l'Italia può giocare nello sviluppo di un sano e stabile rapporto sinoeuropeo': così il presidente cinese Xi Jinping, al termine del suo incontro con il ...

Italia-Cina - arrivano i Panda bond : Lungo la nuova Via della Seta gli affari impongono tempi veloci. Così veloci che per un dossier pesante, capace di legare le economie di Italia e Cina, l'orizzonte dell'attuazione è imminente, "al massimo qualche settimana" rivela una fonte di mercato a Huffpost. Il nome che comparirà su questo dossier - fra i tanti memorandum che saranno sottoscritti tra venerdì e sabato in occasione della visita italiana del ...

Toninelli - Italia-Cina accordo trasparente sulla via della seta : Il memorandum tra Italia e Cina sulla Via della seta "e' una grande opportunità, fatta con intelligenza. Toninelli: grande vantaggio per l'Italia.

Mattarella incontra Xi Jinping : "Rafforziamo la cooperazione tra Italia e Cina" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Cina Xi Jinping in quella che è stato il suo primo impegno ufficiale di questa breve trasferta Italiana. Il leader cinese, giunto ieri sera a Roma, è stato accolto al Quirinale insieme alla consorte Peng Liyuan con gli onori militari.I due leader si sono poi ritirati all'interno per un colloquio privato e subito dopo ...

Incontro Italia-Pechino - si studia la possibilità di far giocare una gara ufficiale in Cina : Non solo partite e sviluppo del calcio, ma anche diritti tv: l'accordo tra Pechino e calcio italiano - di casa in Cina, con Fabio Cannavaro successore di Marcello Lippi sulla panchina di ct - avrà ...

Cina : Marinese (Confindustria Venezia) - 'Via della Seta atto decisivo per l'Italia' : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - "La visita del Presidente Xi Jinping e la sottoscrizione del protocollo sulla Nuova via della Seta, un’intesa che anche già altri Paesi europei hanno firmato, sono atti decisivi per l’Italia. I patti commerciali con la Cina, insieme alla nostra straordinaria posizione

Italia-Cina - l'arrivo di Xi jinping al Quirinale : Roma, 22 mar., askanews, - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto il suo omologo cinese Xi jinping nel cortile del Quirinale, dove era schierato il picchetto d onore. I due ...

Xi Jinping a Roma - Mattarella : "Più cooperazione Italia-Cina e confronto sui diritti" : Con il presidente Sergio Mattarella c'è stato un " incontro fruttuoso , con un ampio consenso", ha aggiunto Xi Jinping, sottolineando che "la Cina e l'Italia sono due importanti forze nel mondo per ...

Italia-Cina : presidente cinese Xi - "relazione ha solida base politica" : Roma, 22 mar 12:56 -, Agenzia Nova, - Il presidente della Cina, Xi Jinping, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un saluto a una platea di politici..., Gar,