Italia-Cina | arrivano i Panda bond

Toninelli - Italia-Cina accordo trasparente sulla via della seta : Il memorandum tra Italia e Cina sulla Via della seta "e' una grande opportunità, fatta con intelligenza. Toninelli: grande vantaggio per l'Italia.

Mattarella incontra Xi Jinping : "Rafforziamo la cooperazione tra Italia e Cina" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Cina Xi Jinping in quella che è stato il suo primo impegno ufficiale di questa breve trasferta Italiana. Il leader cinese, giunto ieri sera a Roma, è stato accolto al Quirinale insieme alla consorte Peng Liyuan con gli onori militari.I due leader si sono poi ritirati all'interno per un colloquio privato e subito dopo ...

Incontro Italia-Pechino - si studia la possibilità di far giocare una gara ufficiale in Cina : Non solo partite e sviluppo del calcio, ma anche diritti tv: l'accordo tra Pechino e calcio italiano - di casa in Cina, con Fabio Cannavaro successore di Marcello Lippi sulla panchina di ct - avrà ...

Cina : Marinese (Confindustria Venezia) - 'Via della Seta atto decisivo per l'Italia' : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - "La visita del Presidente Xi Jinping e la sottoscrizione del protocollo sulla Nuova via della Seta, un’intesa che anche già altri Paesi europei hanno firmato, sono atti decisivi per l’Italia. I patti commerciali con la Cina, insieme alla nostra straordinaria posizione

Italia-Cina - l'arrivo di Xi jinping al Quirinale : Roma, 22 mar., askanews, - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto il suo omologo cinese Xi jinping nel cortile del Quirinale, dove era schierato il picchetto d onore. I due ...

Xi Jinping a Roma - Mattarella : "Più cooperazione Italia-Cina e confronto sui diritti" : Con il presidente Sergio Mattarella c'è stato un " incontro fruttuoso , con un ampio consenso", ha aggiunto Xi Jinping, sottolineando che "la Cina e l'Italia sono due importanti forze nel mondo per ...

Italia-Cina : presidente cinese Xi - "relazione ha solida base politica" : Roma, 22 mar 12:56 -, Agenzia Nova, - Il presidente della Cina, Xi Jinping, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un saluto a una platea di politici..., Gar,

Mattarella : il memorandum con la Cina è strategico per Ue e Italia. Xi : tra noi nessun conflitto interessi fondamentali - : Grazie a cio le nostro collaborazioni bilaterali possiedono una base politica molto solida'. La Cina apprezza il ruolo di primo piano dell'Italia nella promozione e nello sviluppo delle relazioni ...

Accordo Italia-Cina : la - difficile - idea di espatriare la serie A : Appassionato di calcio, Xi Jinping ha in mente un piano ad ampio raggio per trasformare la Cina in una potenza calcistica capace di ospitare e vincere la Coppa del mondo.

In Cina gare ufficiali ItalianeC'è l'intesa Figc-Pechino : Organizzare in Cina, nei prossimi tre anni, gare di competizioni ufficiali italiane. E' questo uno dei punti della lettera di intenti tra la Figc e il governo cinese, che sarà oggetto del pranzo ...

Mattarella a Xi Jinping : rafforziamo cooperazione Italia-Cina : Il leader cinese a Roma: con Mattarella ampio consenso, nonostante la distanza i nostri popoli nutrono da sempre una profonda amicizia. Dopo l’incontro al Quirinale, Xi Jinping depone una corona all’Altare della Patria. Di Maio al business forum Italia-Cina: «Posso assicurare che la firma dell'accordo sulla via della Seta è una grandissima opportunità per tutti noi»...

Il Financial Times : “L’Italia tratta con Xi per la Serie A in Cina e fa innervosire l’Europa e il G7” : Sarà approvato un piano commerciale Il Financial Times pubblica una notizia a dir poco interessante. La visita in Italia del presidente cinese Xi Jingpi è anche l’occasione per mettere a punto scambi economici riguardanti il calcio. trattativa che – sempre secondo l’informatissimo articolo del prestigioso quotidiano economico-finanziario – ha fatto innervosire non poco gli altri Paesi europei. Scrive l’Ft che la ...

Cina - la trappola del debito di Pechino su porti e ferrovie : così Pechino si può comprare l'Italia : L'accordo che la Cina sta stringendo con l'Italia, primo paese del G7 ad aderirà al progetto di Pechino della Nuova Via della seta, è solo l'ultimo passo di una marcia partita almeno cinque anni fa con un fiume di denaro speso in investimenti in circa 60 Paesi in tutto il mondo. La Cina promette di

Italia-Pechino a lavoro : si punta a far disputare una partita di Serie A in Cina : La Cina è diventata una meta molto ambita dai calciatori negli ultimi anni dato che i club sono disposti a corrispondere stipendi molto alti rispetto ai club europei. Il calcio cinese, però, è anche ...