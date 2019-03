Italia-Cina | Ansaldo | Eni | Snam | Atlantia | Cdp Dieci accordi firmati dalle aziende

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) Si può, anzi conviene, giocare in casa, in trasferta e anche in Paesi terzi, ma in tutti e tre gli scenari l'esito deve essere quello del win-win: tutti vincono, nessuno perde. L'importante è giocare, farlo con i player migliori e puntare al massimo profitto. Soprattutto lontano dai timori, espressi dall'Europa e da una parte del governono, su una colonizzazione del Belpaese per mano dei cinesi. Gli imprenditorini che guardano al Dragone dicono sì a tutto questo. Le ragioni del profitto superano, e di gran lunga, le perplessità della politica. Non è un caso che l'espressione "win-win" sia stata quella più utilizzata al Business Forum, palcoscenico che nella cornice di Palazzo Barberini è servito a marcare il grado di compenetrazione delle due economie, ma che è stata anche sede di stanze chiuse e faccia a ...

ManlioDS : La firma degli svariati accordi tra #Italia e #Cina durante la visita di #XiJinping segna la rinascita di una Itali… - borghi_claudio : Al governo hanno fatto una scelta difficile e come tutte le scelte ci sono pro e contro, il tempo lo dirà. Tuttavia… - carlosibilia : #Junker :”#Cina rivale, ma anche partner. Relazioni buone, ma non eccellenti”. #Macron :”Cina rivale sistemico Ue,… -