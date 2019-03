Italia-Cina | accordo anche sul calcio | la prima giornata di serie A in Oriente?

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) Una partita di unadiA da giocare in. Secondo quanto apprende l'ANSA è questo l'oggetto dell'pluriennale su cui lavorano i vertici delno con China Media Group, principale gruppo media dello Stato cinese, e di cui si discuterà domenica nel corso di un incontro a margine della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, a cui saranno presenti rappresentanti di Pechino, il presidente della Figc Gravina, il presidente e l'ad della LegaA, Micciché e De Siervo.Nello spirito dell'ilè visto come strumento di dialogo permanente tra, sottolineano fonti qualificate. L'obiettivo del governo cinese è ottenere i Mondiali del 2026 o del 2030 e la partnership con una nazione calcisticamente importante come l'è vista da Pechino come un fattore chiave in ...

