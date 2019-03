Italia | anche Florenzi lascia la nazionale per infortunio

BANCHE/ Crisi e bail-in - le risposte che gli Italiani ancora aspettano : Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea si sono scatenate polemiche. Ma restano ancora senza risposta alcune importanti domande

Italia-Cina - accordo anche sul calcio : la prima giornata di serie A in Oriente? : Una partita di una prima giornata di serie A da giocare in Cina. Secondo quanto apprende l'ANSA è questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con China Media Group, principale gruppo media dello Stato cinese, e di cui si discuterà domenica nel corso di un incontro a margine della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, a cui saranno presenti rappresentanti di Pechino, il ...

Perché sul salvataggio delle banche aveva ragione BankItalia e non l'Antitrust europeo : Le crisi bancarie degli anni più recenti, al di là della malagestione di alcuni amministratori, sono invece la conseguenza delle due pesanti recessioni che ha subito la nostra economia reale, ancora ...

TENDENZA METEO - Fine marzo e inizio aprile con stabilità su mezza Europa - anche in Italia : Roma - In vista della Fine del mese, e con l'inizio di aprile, l'alta pressione continuerà a insistere sul comparto centro-occidentale europeo, interessando di fatto anche buona parte d'Italia. Dopo un fugace fronte freddo atteso tra lunedì e martedì (25-26 marzo), che sfilerà piuttosto rapidamente sul nostro Paese, il tempo proseguirà a mantenersi stabile e asciutto nei giorni successivi. Solo al Sud ...

Premier - condanne per pirateria partite di calcio. Anche in Italia sulla buona strada : Stangata in Inghilterra nella lotta alla pirateria. Tre operatori sono stati condannati per una serie di crimini e un un totale di 17 anni. Steven King, Paul Rolston e Daniel Malone sono stati puniti per aver fornito accesso illegale ai contenuti della Premier League a più di mille tra pub, club e case in tutta l’Inghilterra e il Galles. L’accusa è di cospirazione per tentata frode, in quanto i tre uomini avrebbero ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : nella sciabola uomini a Budapest - donne a Sint Niklaas. I convocati dell’Italia : Arianna Errigo anche nella prova a squadre! : Ci sarà anche Arianna Errigo nella spedizione italiana della sciabola femminile per la Coppa del Mondo di Scherma di Sint Niklaas, in Belgio: l’azzurra oltretutto verrà schierata anche nella prova a squadre. E’ questa la principale novità per il fine settimana di gare, che vedrà anche le gare della sciabola maschile in quel di Budapest, in Ungheria. Programma pressoché identico per uomini e donne: venerdì qualifiche individuali, ...

Fjällräven Polar 2019 : per la prima volta partecipa anche un Italiano : Ritorna Fjällräven Polar, il celebre evento outdoor invernale che ogni anno, nel mese di aprile, chiama a raccolta 20 persone comuni provenienti da tutto il mondo per vivere un’esperienza unica: percorrere 300 km a bordo di una slitta trainata da cani, alla scoperta della natura più selvaggia e incontaminata del Circolo Polare Artico. A promuoverlo ed organizzarlo, già dal 1997, Fjällräven: storica azienda svedese produttrice di abbigliamento e ...

Tav - 'salvo' anche Toninelli - sfiducia in Senato bocciata. Bagarre in aula - lite Forza Italia-M5s : Danilo Toninelli resta al suo posto, alla guida del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Al Senato non passano, grazie a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti, le mozioni di ...

Il programma di alfabetizzazione digitale voluto da Apple - anche per l'Italia : È giunto oggi l'annuncio di Apple riguardo un nuovo programma di alfabetizzazione a sostegno di diverse organizzazioni no-profit tra Stati Uniti e Europa che già operano nel settore come News Literacy Project (NLP) e Common Sense negli Stati Uniti e l'Osservatorio Permanente Giovani-Editori in Italia. Entrambe le realtà riceveranno il supporto economico di Apple per un programma di alfabetizzazione digitale, ovvero non solo la semplice ...

Figc - incontro Italia-Cina : tra i temi anche i diritti tv : Italia e Cina del pallone si preparano a un incontro in occasione della visita istituzionale nel nostro Paese da parte del capo di Stato cinese, Xi Jinping. Domenica, infatti, è previsto un confronto tra la Figc e la Cina: un bilaterale storico, per esportare il nostro calcio in Asia. Lo scrive il “Fatto Quotidiano”, che […] L'articolo Figc, incontro Italia-Cina: tra i temi anche i diritti tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Italia-Cina - Mattarella : la Via della Seta ha anche un valore culturale : “Le relazioni economiche e commerciali hanno un ruolo fondamentale nel quadro delle relazioni bilaterali tra Italia e Cina. Il consistente, e crescente, interscambio, le relazioni tra le nostre imprese, gli investimenti reciproci sono conferma della fiducia sulla quale poggiano i nostri rapporti“. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista ai media cinesi alla vigilia della visita in Italia ...

La Finlandia è il paese più felice al mondo - l’Italia migliora anche se è al 36° posto : E’ proprio la Finlandia, la terra dell’aurora boreale e di Babbo Natale, il paese più felice del mondo. Almeno secondo il World Happiness Report e la sua classifica annuale che osserva ben 156 Paesi in base alla percezione della felicità dei propri cittadini. Non proprio da top ten invece la posizione dell’Italia che ricopre il 36° posto, ma in netta salita rispetto al 47° posto dello scorso anno. Redatto da Jeffrey Sachs, John ...

Biglietti in prevendita per i concerti degli America in Italia nel 2019 - anche Verona e Taormina tra le tappe : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti degli America in Italia nel 2019, già pronti a una lunga sessione prevista nel tour internazionale con inizio in quel di Asti a cominciare dal 4 luglio prossimo e con conclusione al Teatro Antico di Taormina l'11 luglio. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 10 del 25 marzo per tutte le date in programma eccetto quella di Taormina ...