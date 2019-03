Isola | Maddaloni potrebbe ritirarsi prima della finale per un lutto in famiglia

Marco Maddaloni lutto : morta la nonna/ Ritiro dall''Isola dei Famosi 2019? Sul web... : Grave lutto per Marco Maddaloni e tutta la sua famiglia: è morta la nonna paterna. Il judoka abbandonerà l'Isola dei Famosi 2019?

Isola dei famosi 2019 - Marco Maddaloni verso il ritiro? Il lutto che lo ha colpito : Un duro colpo per Marco Maddaloni. Si è spenta la nonna, ovvero la mamma di suo padre Gianni. La notizia arriva dalle Instagram story di Clemente Russo, cognato del judoka attualmente naufrago a L’Isola dei famosi. Non è dato sapere se la produzione del reality abbia già comunicato la notizia al concorrente o se lo farà nelle prossime ore. Questo il messaggio di Clemente Russo: “Mi stringo al dolore di O’ Maé, ovvero il grande ...

Kaspar - Fogli e Maddaloni in lacrime a l’Isola dei famosi : Soleil sorprende : Marco Maddaloni e Riccardo Fogli in lacrime a l’Isola dei famosi: la reazione di Soleil Sorge Una giornata ricca di emozioni quella di ieri per Marco Maddaloni e Riccardo Fogli. I due naufraghi, come mostrato oggi durante il daytime, hanno ricevuto da parte della produzione de l’Isola dei famosi delle lettere, fatte arrivare a loro […] L'articolo Kaspar, Fogli e Maddaloni in lacrime a l’Isola dei famosi: Soleil sorprende ...

Isola dei famosi - puntata 20 marzo 2019 : Riccardo Fogli riceve la lettera del figlio - Marco Maddaloni quella del padre : Nel daytime di oggi dell'Isola dei famosi, trasmesso da Italia 1, Riccardo Fogli ha ricevuto la lettera del figlio Alessandro. Il naufrago si è comprensibilmente emozionato e ha raccontato che "amo mio figlio, mi sostiene". Stessa reazione per Marco Maddaloni, che invece ha ricevuto la missiva del padre Giovanni: "Onora il cognome della tua famiglia e tutta Scampia, devi vincere per le periferie".Sensazioni forti anche quelle provate da ...