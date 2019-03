Inter | la terza maglia 2019-20 omaggio a Ronaldo il Fenomeno?

Inter - la nuova terza maglia celebra la vittoria della Coppa Uefa : anticipazioni terza maglia Inter 2019-2020. La stagione volge al termine e le anticipazioni sulle caratteristiche delle divise che le principali squadre indosseranno nel 2019-2020 si fanno sempre più chiare. In casa Inter il quadro sembra sempre più delineato e ora, grazie Footyheadlines.com, specializzato sulle maglie delle squadre di calcio, abbiamo la possibilità di capire già […] L'articolo Inter, la nuova terza maglia celebra la ...

L'Inter vince un derby ricco di emozioni e torna terza a +2 sul Milan : Perde il favorito, e nei derby non è una novità. Questo intensissimo Milan-Inter 2-3, però, non può non stupire perché nel 2019 i rossoneri viaggiavano a velocità quasi doppia, 20 punti contro 11, e ...

L’Inter ha vinto il derby di Milano ed è tornata terza in classifica : L’Inter ha battuto 3-2 il Milan nel 192esimo derby di Milano, posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Data sfavorita in partenza, con due titolari assenti e un centrocampo non in piena forma, l’Inter ha saputo comunque disputare una

Ginnastica ritmica - Italia terza alla Deriugina Cup. Debutto Internazionale delle Farfalle - vince l’Ucraina : Dopo aver vinto il Trofeo di Desio contro l’Azerbaijan, oggi l’Italia ha fatto il proprio Debutto internazionale al di fuori dei nostri confini. La Nazionale di Ginnastica ritmica era impegnata al Grand Prix Deriugina Cup, tradizionale kermesse che si è svolta a Kiev (Ucraina): le ragazze di Emanuela Maccarani stanno rodando i nuovi esercizi e non possono essere ancora precise come ci hanno abituato nel corso degli anni, dovranno ...

Deejay Xmasters WInter Tour : conclusa la terza edizione - appuntamento a luglio per la sessione estiva : Concluso il Deejay Xmasters Winter Tour. appuntamento a Senigallia dal 13 al 21 luglio. Con il weekend old school a Madesimo si conclude la terza edizione del Winter Tour più action d’Italia. appuntamento a luglio sulla Spiaggia di Velluto per l’ottava edizione dei Deejay Xmasters Dopo 8 settimane in giro per il Nord Italia, cinque tappe nei migliori ski resort italiani, 4 regioni attraversate ed oltre 25.000 persone coinvolte, si conclude ...

Ottima prova degli esordienti della H2O Sport nella terza tappa della Molise WInter Cup : Ottimi riscontri per gli atleti della H2O Sport che hanno partecipato alla terza tappa del Molise Winter Tour, avento dedicato alla categoria esordienti. Ben tredici le medaglie conquistate dai giovani nuotatori vastesi. In campo femminile ...