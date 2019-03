Inter | il grande gelo | altro che pace | è il solito Icardi

Parolo : 'Icardi grande attaccante - ma sappiamo come far male all'Inter' : E' soddisfatto Marco Parolo, ospite d'onore dell'Istituto Rota di Roma nell'ambito dell'iniziativa 'Dalla scuola allo stadio il modo giusto di sostenere lo sport'. Il centrocampista della Lazio è ...

Inter - è la grande notte di Lautaro. Che rivincita per Vecino : Milan-Inter, la sfida delle coreografie E' la sua notte. Lo capisci subito, quando sul cross di Perisic usa la testa in tutti i sensi, perché capisce che non può tirare in porta e allora regala e ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori è una big Internazionale - grande crescita e secondo posto per sognare le Olimpiadi : Lara Mori ha dimostrato ancora una volta di essere un’ottima ginnasta e di essere cresciuta in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni. Il secondo posto al corpo libero conquistato oggi in Coppa del Mondo certifica ulteriormente la caratura internazionale della toscana che nella sua carriera vanta anche una finale ai Mondiali e una agli Europei proprio in questa specialità: il risultato di Baku non è una sorpresa ma l’ennesima ...

Inter - la grande bruttezza : il caso Icardi condiziona la squadra e i risultati - è fallimento : La grande bruttezza non se l'aspettava nessuno. Intendiamoci, a inizio stagione la formazione di Spalletti non giocava un bel calcio, impossibile quando si hanno centrocampisti di qualità medio-bassa,,...

NBA - da -20 all'Intervallo a +15 : Milwaukee firma la più grande rimonta della storia NBA : Miami Heat-Milwaukee Bucks 98-113 Miami parte a razzo, infligge un 25-8 alla miglior squadra NBA e arriva anche al +23 sul 37-14: Justise Winslow è il trascinato del quintetto di coach Spoelstra, con ...

Teotino : 'La Juve è tornata grande - l'Inter no : ecco perché' - : A poche ore dal match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Eintracht di Francoforte, Gianfranco Teotino è tornato a parlare di Inter su Radio Sportiva. Lo spunto, in realtà, ...

Il radiotelescopio più grande al mondo si farà : firmato a Roma il trattato Internazionale : L'intesa testimonia lo spirito di collaborazione che la ricerca scientifica riesce a innescare fra Paesi e popoli del mondo, perché la scienza parla tutte le lingue del Pianeta, il suo linguaggio e ...

DIRETTA Inter BRAGA / Risultato live 0-0 - streaming video Rai : grande equilibrio! : DIRETTA INTER BRAGA streaming video Rai: orario e probabili formazioni, i nerazzurri aprono il Torneo di Viareggio con la partita inaugurale a La Spezia.

Carlo Sangalli - Intervista a Libero : 'Soffro per Formigoni - è stato un grande. Ora tifo per l'autonomia' : Restiamo, infatti, un Paese fragile che fatica più di tutti ad agganciare i segnali di ripartenza ed è sempre il primo a cadere nella recessione quando l' economia rallenta'. Crede sarà necessaria ...

Icardi news - Marotta prima di Inter Spal : 'Grande ottimismo - tutto nella norma' : Il caso Icardi , ma non solo. prima dell'importantissima partita della sua Inter contro la Spal, l'amministratore delegato per l'area sport nerazzurra, Beppe Marotta ha fatto il punto a Sky sui colloqui con l'entourage dell'argentino fermo ai box da quasi un mese, dopo la decisione della società di togliergli la fascia da capitano e ...

Inter - ESCLUSIVO Lapo De Carlo - RMC Sport - : "Grande concentrazione con l'Eintracht. Siamo sicuri che Spalletti sia contento di recuperare Icardi?" : Abbiamo colto l'occasione per Interpellare Lapo De Carlo , giornalista e conduttore di 'RMC Sport' che ai nostri microfoni in ESCLUSIVA ha commentato così la situazione attuale nerazzurra : Lapo De ...

Inter - ESCLUSIVO Lapo De Carlo - RMC Sport - : "Grande concentrazione con l'Eintracht. Siamo sicuri che Spalletti sia contento di recuperare ... : Di simone.ciloni - 08/03/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Analisi sul mondo Inter del giornalista Lapo De Carlo Ieri l' Inter ha pareggiato 0-0 contro l' Eintracht Francoforte , match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League . Mancava ancora l'ex ...

Google inaugura il museo Interattivo più grande al mondo : ' Invitiamo tutti - commenta Amit Sood, direttore di Google Arts & Culture - a partecipare al debutto di un nuovo progetto che celebra l'innovazione e la scienza. Attraverso le storie stimolanti, e a ...