Iniziata la missione del satellite “Prisma” dell’Asi

(Di venerdì 22 marzo 2019) Con un lancio perfetto in notturna, alle 2.50 ora italiana, dallo spazioporto europeo dell'Esa a Kourou, in Guyana francese, èufficialmente ladel"Prisma" dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). Posizionato in orbita a 615 Km dalla superficie terrestre, una volta operativo, "Prisma" darà un contributo fondamentale al monitoraggio dell'inquinamento e dei cambiamenti ambientali e supporterà la gestione delle risorse naturali e delle emergenze del nostro pianeta. La tecnologia iperspettrale di cui è dotato, infatti, permette di vedere più dell'occhio umano e di riconoscere non solo le forme degli oggetti ma anche quali elementi chimici contengono.Il commento del commissario straordinario dell'Asi, Piero Benvenuti. "Siamo tutti soddisfatti del successo del lancio delPrisma con un razzo italiano Vega e siamo in ansia per vedere, nei prossimi giorni, ...

