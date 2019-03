alessandrianews

(Di venerdì 22 marzo 2019) CRONACA - Sono decine inell'inchiesta giudiziaria, denominata 'gesso' avviata dalla procura della Repubblica di Alessandria su undi truffe ai danni di società di assicurazione, ...

AlessandriaNews : #alessandria Indagini serrate su medici e avvocati coinvolti nel giro dei falsi incidenti - MelAngeloMel : Dunque,la polizia olandese sta a perde la testa per capire la matrice.Indagano a rotta di collo per capire la matri… - MelAngeloMel : @GeopoliticalCen Dunque,la polizia olandese sta a perde la testa per capire la matrice.Indagano a rotta di collo pe… -