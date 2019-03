Indagine della Procura e nuovo stadio della Roma : due vicende da tenere separate : L’inchiesta sulla corruzione nella vicenda dello stadio della As Roma è paradigmatica dei mali del sistema Italia e rischia di rallentare ulteriormente un progetto da 1,1 miliardi (di cui 300 circa per l’impianto sportivo) ...

Pmi della Tuscia : segnali di ripresa ma incertezze internazionali e locali remano contro. L'Indagine di Federlazio e relazione Calisti : E' chiaro però non si possa pensare all'export quale unico elemento di sostegno per l'economia locale; anche perché è ancora troppo elevata la percentuale di piccole e medie imprese che non risultano ...

Juve. Gestaccio di Cristiano Ronaldo : Indagine della disciplinare - decisione il 21 : Cristiano Ronaldo a rischio per la Champions. Potrebbe costare caro alla Juventus il Gestaccio del portoghese a fine gara contro

Roma - maxi Indagine della procura sui parcheggi in doppia e tripla fila : Gli automobilisti “indisciplinati” che parcheggiato in doppia o tripla fila causando spesso problemi alla circolazione stradale a Roma rischiano il processo. La procura di Roma, da alcuni mesi, ha avviato una maxi-indagine contestando il reato di interruzione di pubblico servizio. Nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, ci sono già dieci persone citate direttamente in giudizio con ...

La Commissione Giudiziaria della Camera degli Stati Uniti ha avviato un’Indagine su Donald Trump : La Commissione Giudiziaria della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza democratica, ha avviato un’inchiesta nei confronti del presidente Donald Trump per intralcio alla giustizia, corruzione e abuso di potere. Il presidente della Commissione, il democratico Jerry Nadler, ha

La Commissione Giustizia della Camera Usa avvia un'Indagine su Trump : La Commissione Giustizia della Camera "ha avviato indagini per abuso di potere, corruzione e ostruzione della Giustizia" da parte del presidente Trump. Lo ha annunciato alla Abc il presidente della stessa Commissione, il dem Jerrold Nadler, aggiungendo che saranno richiesti documenti ad oltre 60 tra persone ed entità dell'amministrazione Trump, della sua famiglia e della sua holding.Nadler ha precisato che è prematuro parlare di ...

"Los huevos" di Simeone nel mirino della Uefa. Ma anche Allegri finisce sotto Indagine : La Uefa ha aperto ufficialmente un procedimento disciplinare nei confronti di Diego Simeone : nel mirino l'esultanza dell'allenatore dell'Atletico Madrid in occasione del primo dei due gol segnati dai ...

Infortunio Zion Williamson – Nike apre un’Indagine sui motivi della rottura della scarpa : Nike ha deciso di aprire un’indagine in merito all’Infortunio di Zion Williamson: l’azienda americana vuole far luce sulla rottura della scarpa del talento di Duke L’attesissima partita di NCAA fra North Carolina e Duke è stata limitata nel suo spettacolo a causa dell’Infortunio occorso a Zion Williamson. La star di Duke, il motivo principale per il quale i biglietti più economici della serata costavano circa ...

Diciotti - gli atti della Giunta al pm di Catania |Conte - Di Maio e Toninelli : Indagine in vista : L'apertura del fascicolo è un atto dovuto: dopo l'iscrizione nel registro degli indagati toccherà ai magistrati valutare le singole posizioni. Il procuratore Carmelo Zuccaro ha già chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta nei confronti di Salvini.

La nomina fulminea di Martin Selmayr a segretario generale della Commissione europea non ha rispettato le leggi europee - dice un’Indagine dell’UE : La mediatrice europea Emily O’Reilly ha chiuso definitivamente il caso relativo al cosiddetto “Selmayr gate”, uno scandalo di cui si era parlato molto nel marzo scorso e che aveva riguardato il principale collaboratore del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker.

Giornata mondiale dell'epilessia i risultati di un'Indagine della Lice : ... malattia che solo in Italia colpisce oltre 500 mila persone, con circa 36 mila nuovi casi l'anno, e che nel mondo fa registrare circa 65 milioni di casi. L'iniziativa, organizzata da Lice, ha come ...