Incendio in nuova tendopoli San Ferdinando | morto migrante

Migranti - Incendio nella nuova tendopoli : ancora un morto a San Ferdinando : Anche dopo lo sgombero avvenuto quindici giorni fa dopo la terza vittima nel giro di un anno, continuano a morire i Migranti a San Ferdinando. ancora un incendio, ancora un morto. Ma questa volta all’interno della tendopoli “ufficiale”, gestita prima dal Comune e poi dalla “Caritas”, dove i Migranti possono accedere solo attraverso un badge e dei controlli. ancora non è stato comunicato il nome del lavoratore stagionale deceduto, ma si sa che ...

