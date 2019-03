Incendio autobus Milano - l'audio della telefonata dell'attentatore al 112 - : In un audio i momenti più drammatici del sequestro dei 51 studenti sulla Paullese. L'autista Oyssenou Sy urla ai carabinieri: "Ho cosparso il pullman di liquido infiammabile"

Incendio autobus Milano - il testimone : così l'autista mi ha speronato - : Era a bordo del suo furgone quando è stato travolto dal autobus che poi ha preso fuoco. "I carabinieri si sono messi a spaccare vetri e portiere per mettere tutti in salvo". Lo racconta un testimone ...

Milano - l'incubo sull'autobus del senegalese : le minacce ai ragazzini - la follia prima dell'Incendio : È accusato di tentata strage e sequestro di persona Ousseynou Sy, il 47enne di origine senegalese che tentato il suicidio a bordo dell'autobus che guidava con a bordo 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema. l'incubo a bordo dell'autobus è durato circa 40 minuti, durante i quali l'uomo ha d

Incendio sulla Paullese - la telefonata del ragazzino dall'autobus - Sky TG24 - : Lo studente era insieme ai suoi compagni sul bus sequestrato dall'autista. Quando ha capito cosa stesse accadendo ha chiamato i genitori che hanno avvisato i carabinieri. I militari hanno tratto tutti ...

Paullese - Incendio su autobus : autista dà fuoco con la benzina - a bordo ragazzini di una scolaresca : L’uomo, un 47enne senegalese, ha cosparso di benzina l’interno del mezzo. L’allarme dato da un ragazzino ai carabinieri. Diceva «Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo». Tutti salvi gli studenti della scuola media Vailati di Crema

San Donato - conducente africano ferma autobus e appicca Incendio : a bordo un gruppo di bambini : autobus in fiamme ed emergenza sulla Paullese tra Peschiera Borromeo e San Donato Milanese. Confermate le prime ricostruzioni, ad incendiare il mezzo bordo del quale c'erano dei bambini in gita è stato lo stesso conducente, un cittadino senegalese. Il pazzo è stato fermato e ora è sotto interrogator

