In Valle d' Aosta l' eroina c' è | e si vede

Il Consiglio Valle vota 'no' alle dimissioni di Rollandin da vice presidente - AostaOggi.IT : Luigi Vesan , M5s,: «Capiamo che sia difficilissimo fare un passo indietro per un personaggio come Rollandin, che vanta venticinque anni di carriera politica. Eppure è arrivato il momento di ridare ...

Messaggio della Regione Valle d’Aosta per la Giornata della Memoria : Oggi, giovedì 21 marzo 2019, si celebra in tutta Italia la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime

Valle d’Aosta : decretato lo stato di grave pericolosità d’incendio boschivo su tutto il territorio regionale : L’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Valle d’Aosta comunica che oggi, lunedì 18 marzo 2019, il Presidente della Regione, sulla base dell’andamento meteo-climatico dell’ultimo periodo, ha decretato lo stato di grave pericolosità d’incendio boschivo su tutto il territorio regionale non innevato. Per tale motivo è stato decretato lo stato di grave pericolosità nelle zone boscate e in quelle limitrofe ai boschi fino ...

Maltempo : riaperta la statale 26 in Valle d’Aosta dopo il ribaltamento del camion : È stata riaperta al traffico la statale 26 ‘della Valle d’Aosta’, una volta ultimate le operazioni di rimozione del mezzo pesante che questa mattina si è ribaltato a Montjovet, a causa del vento forte, e completata la bonifica della sede stradale. Lo comunica l’Anas in una nota. La strada era stata temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 71, a Montjovet. L'articolo Maltempo: riaperta la statale 26 in ...

Agenda Digitale - pronta la nuova programmazione per l'attuazione in Valle d'Aosta - AostaOggi.IT : AOSTA. La Valle d'Aosta sta aggiornando il suo Piano operativo pluriennale per l'attuazione dell'Agenda Digitale, il ...

Vento forte in Valle d’Aosta : camion si ribalta sulla SS26 : A causa di un mezzo pesante ribaltatosi per il forte Vento, la statale 26 “della Valle d’Aosta” è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 71, a Montjovet. La circolazione in entrambe le direzioni è provvisoriamente indirizzata sulla A5 o lungo le regionali 45 e 33-Col de Joux con prosecuzione per Chatillon. L'articolo Vento forte in Valle d’Aosta: camion si ribalta sulla SS26 sembra essere il primo su ...

Linea Bianca – Tredicesima puntata del 9 marzo 2019 – Valle d’Aosta - Cervinia. : Nei sabati pomeriggio invernali di Raiuno è protagonista la montagna con Linea Bianca, giunta alla quinta edizione. Tredicesimo appuntamento oggi, e ogni sabato dalle 14 alle 15, con il programma, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione di Giulia Capocchi e Lino Zani. Tremilaseicento piste da discesa per un totale di seimilasettecento chilometri, soffici distese […] L'articolo Linea Bianca – Tredicesima puntata del 9 marzo ...

L'Ausl della Valle d'Aosta aderisce a M'illumino di meno - AostaOggi.IT : L'Azienda Usl della Valle d'Aosta aderisce anche quest'anno all'iniziativa "M'illumino di meno" che promuove il risparmio energetico e, quest'anno in particolare, la cosiddetta economia circolare. In ...

Meteo Valle d’Aosta : neve in arrivo all’inizio della prossima settimana : Prevista neve in Valle d’Aosta all’inizio della prossima settimana: secondo l’Ufficio Meteorologico regionale sono attese precipitazioni nevose lunedì e martedì, soprattutto nel settore occidentale e non particolarmente intense. Qualche fiocco si registrerà venerdì sui confini. Il cielo sarà nuvoloso per tutto il weekend e nei giorni successivi. Le temperature da giovedì saranno in calo e si assesteranno su valori tipici ...

Valle d'Aosta : morta la 21enne che si è lanciata dalla finestra per sfuggire a un incendio : Ad Antey Saint Andrè, in Valle d'Aosta, è avvenuta una terribile sciagura: una giovane ragazza di 21 anni, Mihaela Cheli, originaria di Chiavari, in provincia di Genova, è morta lanciandosi dal terzo piano di un palazzo per cercare di fuggire ad un incendio che era scoppiato improvvisamente. La ragazza si trovava in vacanza insieme al fidanzato di 24 anni ed un suo amico di 22. Sul posto dell'accaduto sono intervenuti prontamente i soccorsi i ...

Festa VdA - sfilano Chevaliers e Amis : "Valle terra di passaggio e accoglienza" Aosta - Nel pomeriggio - nel salone regionale - sono state ... : ... "è importante insegnarlo ai giovani ed è un peccato quando non viene trasmesso, per quanto però non sia la fine del mondo". Il docente di diritto amministrativo Adolfo Angeletti sostiene, ...

Rogo nella mansarda in Valle d’Aosta. La chiavarese Mihaela non ce l’ha fatta : E’ morta la 21enne residente nel Tigullio che nella notte tra venerdì e sabato era caduta dal terzo piano di una palazzina mentre fuggiva dalle fiamme

