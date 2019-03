In orbita PRISMA | il satellite italiano che ci dirà come sta il pianeta

Spazio - PRISMA in orbita : 14° successo consecutivo del lanciatore spaziale VEGA : È a firma italiana la 14° missione portata a termine con successo questa notte dal lanciatore spaziale VEGA, realizzato da Avio. Intorno alle 03.00 ora italiana, infatti, il razzo prodotto a Colleferro, vicino Roma, è decollato dalla base spaziale in Guyana Francese portando in orbita il satellite PRISMA di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato da un raggruppamento di aziende guidate da OHB Italia, con Leonardo e TeleSpazio. Con ...

Spazio : “E’ prossimo il primo lancio del 2019 del Vega - porterà in orbita PRISMA” : “E’ prossimo il primo lancio del 2019 del Vega: il lanciatore leggero di Arianespace porterà in orbita il satellite di osservazione della Terra Prisma per conto di Asi il 21 marzo. E’ il nostro terzo volo quest’anno“: lo ha scritto su Twitter il CEO di Arianespace, Stéphane Israel, confermando quindi la data di lancio del satellite PRISMA dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il lancio programmato dalla base ...