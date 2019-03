Ilary Blasi condurrà uno storico show di Canale 5 in estate | la news

La sai l'ultima - Ilary Blasi e Teo Mammuccari conduttori : Tempo fa si è parlato del ritorno de La sai l'ultima, trasmissione ripescata dal calderone vintage di Cologno Monzese. E' di oggi l'indiscrezione (lanciata da Spy) che Ilary Blasi sarebbe la conduttrice della rinnovata edizione del programma ideato da Gigi Reggi di cui l'ultima edizione risale ad inizio 2008.Il settimanale ha aggiunto che al suo fianco potrebbe esserci una spalla d'eccezione, il marito Francesco Totti. In più si vocifera ...

Corona chiede scusa a Riccardo Fogli : «Mi sento una me**a. Tra Marcuzzi e Ilary Blasi scelgo 100 volte Alessia» : Fabrizio Corona chiede scusa (con riserva) a Riccardo Fogli. Durante la conferenza stampa straordinaria indetta dall'ex fotografo dei vip dopo l'umiliazione inferta al cantante...

Francesco Totti e Ilary Blasi pensano al quarto figlio? : Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo è indubbiamente quella composta da Francesco Totti ed Ilary Blasi. Nelle ultime settimane la coppia insieme ai figli Christian , Chanel e Isabel , ...

Corona chiede scusa a Riccardo Fogli : 'Mi sento una me**a. Tra Marcuzzi e Ilary Blasi scelgo 100 volte Alessia' : chiede scusa a Riccardo Fogli durante la conferenza stampa straordinaria indetta dopo l'umiliazione subita all' Isola dei Famosi dal cantante in seguito al video del presunto tradimento da parte della ...

Francesco Totti e Ilary Blasi sulla neve tra baci e coccole : Il settimanale “Diva e Donna” ha pubblicato le foto di Francesco Totti e Ilary Blasi più innamorata che mai mentre si cimenta nelle discese sugli sci. Stanno insieme da 18 anni, ma sembrano innamorati come il primo giorno. E così Ilary bacia dolcemente il suo Francesco che sorride prima di dedicarsi alla lezione di sci. Il dribbling sul ghiaccio non è perfetto e così finisce anche per tuffarsi nella neve, ma anche se in pista non è ...

Francesco Totti e Ilary Blasi vacanze romantiche sulla neve : Il settimanale “Diva e Donna” pubblica le immagini della coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi più innamorata che mai mentre si cimenta nelle discese sugli sci. Stanno insieme da 18 anni, ma sembrano innamorati come il primo giorno. E così Ilary bacia dolcemente il suo Francesco che sorride prima di dedicarsi alla lezione di sci. Il dribbling sul ghiaccio non è perfetto e così finisce anche per tuffarsi nella neve, ma anche ...

Ilary Blasi e le altre : quando le wags vanno all'attacco : Che Wanda abbia unghie affilate come lame ormai non c'è dubbio. Ma non è l'unica. La letteratura epica che racconta la discesa in campo delle wags a difesa dei loro mariti o compagni calciatori, è ...

Francesco Totti fa il bodyguard a Ilary Blasi : Una serata all’insegna del divertimento per Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi. La coppia ha deciso di fare una cena fra amici e un ritorno a casa “movimentato”. Francesco e Ilary sono stati fotografati dal settimanale “Nuovo” mentre cenano in un ristorante di Roma assieme ad alcuni amici, fra cui il presidente del Coni Gianni Malagò. Finita la serata i due tornano alla macchina, con Francesco che fa da bodyguard alla Blasi, che dal canto ...

Ilary Blasi e Francesco Totti a cena senza figli scappano dai paparazzi : Quella di ieri sera tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è stata una serata molto particolare. I due infatti sono stati beccati a cena. A sorprendere tutti è stata l'assenza dei loro figli, di solito ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - lui fa il "bodyguard" dopo la serata scatenata con gli amici : Una serata divertente per Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi. L?ex capitano della Roma, oggi dirigente e la conduttrice del Grande Fratello Vip hanno deciso di lasciare i tre figli con la...

Francesco Totti - Ilary Blasi e la tenera foto di famiglia : «Con voi è sempre San Valentino» : Francesco Totti, Ilary Blasi e la foto con i figli nel giorno di San Valentino. Per l'ex numero 10 della Roma, la famiglia è sempre stata al primo posto, insieme all'amore per la...

Francesco Totti - Ilary Blasi e la tenera foto di famiglia : «Con voi è sempre San Valentino» : Francesco Totti, Ilary Blasi e la foto con i figli nel giorno di San Valentino. Per l'ex numero 10 della Roma, la famiglia è sempre stata al primo posto, insieme all'amore per la...

Silvia Toffanin e Ilary Blasi shopping per le vie di Milano : Silvia Toffanin e Ilary Blasi si sono conosciute da giovanissime nello stesso programma tv e sono rimaste grandi amiche. Le due infatti hanno vestito i panni della Letterine di “Passaparola”, programma di successo condotto da Gerry Scotti e poi hanno fatto carriera sul piccolo schermo. La Toffanin e la Blasi sono state fotografate dal settimanale “Chi” mentre passeggiano a Milano, mentre si dedicano a una sessione di shopping. Ilary e Silvia poi ...

Ilary Blasi e Silvia Toffanin amiche inseparabili : shopping a Milano e selfie con gli ammiratori : Si sono conosciute da giovanissime nello stesso programma tv e poi Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono rimaste grandi amiche. Le due infatti hanno vestito i panni della Letterine di...