Altro che Tav - Conte punta sulla statale Agrigento-Caltanissetta : “Serve più della Torino-Lione” : Ripartono i cantieri per la realizzazione dell’ultimo tratto della superstrada Agrigento-Caltanissetta. E così, oggi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, piombano a Bigini, a sei chilometri da Caltanissetta, per presenziare alla ripresa dei lavori per il completamento della “Strada degli scrittori”. Giusto il tempo per immortalare l’evento, previsto per le 11 e 30, con caschi da ...

Tav - spunta uno studio segreto che promuove la realizzzione della linea Torino-Lione : In queste ore decisive per il governo gialloverde sulla questione della Tav Torino-Lione spunta uno studio portato avanti - su commissione di Bruxelles - dal team presieduto dall'ingegnere Marco Ponti che promuove la realizzazione dell'opera. Sono ricerche che sottolineano i benefici occupazionali, ambientali ed economici che conseguirebbero dalla promozione del lavoro del collegamento ferroviario Italia-Francia e che coinvolge anche Spagna e ...

STEFANO LEO ACCOLTELLATO A Torino/ Spunta supertestimone - killer ripreso da video? : Omicidio TORINO, STEFANO Leo sgozzato per una foto con il cellulare? Prende corpo la pista del delitto premeditato: le ultime notizie.

Arti Marziali : doppio appuntamento nello scorso weekend per il Cs Judo a Genova e Torino - Foto - : Il Cs Judo Sanremo è stato nuovamente impegnato, domenica scorsa, su due fronti conquistando numerose medaglie a Giaveno , Torino, e Genova, staccando un biglietto per le finali dei campionati ...

Atp Finals : la garanzia da circa 80 milioni del Governo non arriva - per Torino sfumano le possibilità di spuntarla - La Federtennis chiede ... : Un volano per il tennis italiano - insiste la prima cittadina - ma anche per l'economia del territorio, visti gli investimenti pluriennali che è in grado di attrarre». La decisione finale spetta alla ...