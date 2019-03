Il Segreto trame iberiche : Prudencio compra l'enoteca - Isaac scopre che Antolina è cattiva : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni spagnole dal 25 al 29 marzo svelano che Roberto tramerà alle spalle di Maria, mentre Isaac apprenderà la vera natura di Antolina. Infine Prudencio diventerà il nuovo proprietario dell'enoteca di Fe. Il Segreto, trame: Prudencio è il nuovo proprietario dell'enoteca Elsa confesserà a Isaac di essere ...

Il Segreto - Raimundo nasconde qualcosa : anticipazioni trame dal 24 al 29 marzo : Proseguono le storie di Puente Viejo, la cittadina spagnola dell’800 che è teatro delle vicende che narra la popolare soap opera Il segreto, in onda tutti i giorni della settimana a esclusione del sabato. I nuovi episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5; va notato che, alla domenica, l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20. Di seguito le anticipazioni sulle trame dei vari episodi della ...

Trame Il Segreto : Maria svela a Fernando di aver inscenato le morti di Esperanza e Beltran : Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena nello sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto”. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese svelano che Maria Castaneda uscirà allo scoperto non appena capirà che Fernando Mesia l’ha smascherata. La moglie di Gonzalo Castro, per poter riuscire a salvare la vita ai suoi genitori Emilia e Alfonso, farà una sconvolgente rivelazione al figlio del ...

Il Segreto trame aprile : Antolina tenta di uccidere Elsa - la partenza di Gracia e Hipolito : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la telenovella di Canale 5 diventata un vero e proprio cult in Italia. Le anticipazioni delle puntate, che andremo a vedere ad aprile, svelano che Antolina mostrerà la sua vera natura, tanto da scagliarsi contro Don Amancio ed Elsa, mentre Hipolito e Gracia si recheranno in Svizzera. Il Segreto: Antolina ammazza Don Amancio e tenta di uccidere anche Elsa Nel corso del mese di aprile accadranno innumerevoli ...

Il Segreto - trame aprile : Julieta e Saul sfrattati - Gonzalo vuole l'eredità della matrona : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate trasmesse a metà aprile su Canale 5, svelano che Antolina si macchierà le mani di sangue, mentre Gonzalo vorrà impossessarsi dell'eredità di Donna Francisca. Infine Julieta e Saul rimarranno senza casa dopo lo sfratto di Raimundo. Il Segreto: Antolina uccide Don Amancio, Severo compra Las Lagunas Dagli spoiler de Il ...

Il Segreto - trame : Marcela e Matias in crisi per colpa di Elsa : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra che intrattiene tantissimi telespettatori sul canale del Biscione. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Marcela, interpretata dall'attrice Paula Ballesteros. La donna, infatti, vivrà dei momenti di crisi con il marito Matias dopo aver scoperto che sta aiutando Elsa a smascherare Antolina. Il Segreto: Elsa deruba Matias e ...

Trame spagnole Il Segreto : Prudencio deciso a lasciare Puente Viejo - Elsa derubata : Proseguono le intricate avventure della famosa soap opera di origini spagnole “Il Segreto”, ambientata a Puente Viejo e sempre ricca di colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che il pubblico iberico avrà la possibilità di guardare la prossima settimana, ci dicono che Prudencio Ortega rimarrà fermo nella sua decisione, dato che ribadirà a Raimundo Ulloa che presto se ne andrà via dal quartiere. Elsa Laguna, invece, oltre a soffrire a ...

Il Segreto - trame : Paco e Onesimo vengono arrestati per falsificazione di monete : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal 10 giugno 2013 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andremo a vedere nelle prossime settimane in Italia si soffermano su Onesimo e Paco Del Molino, interpretati rispettivamente da Josè Gabriel Campos e Paula Ballesteros. I due uomini, infatti, si cacceranno in grossi guai con la giustizia, quando saranno accusati di essere dei ...

Il Segreto - trame al 29 marzo : Mesia e Gonzalo mettono in scena la morte della Montenegro : Molti colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate della soap Il Segreto, che stando alle anticipazioni riferite al 29 marzo parleranno della scomparsa di Donna Francisca. Tutto viene messo in scena da Fernando e Gonzalo, e questo sarà svelato da un flashback che però non rivela il motivo della messinscena. Tutti credono alla morte della matrona avvenuta per cause naturali e si presentano alla Villa per omaggiare la defunta. Severo nel ...

Il Segreto - trame 21 e 22 marzo : Elsa interrompe le nozze di Isaac - Antolina finge ancora : Continuano i colpi di scena per i fan della soap Il Segreto, la telenovela iberica in onda su canale 5 a partire dalle 16,30 e che racconta le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Anche nelle prossime puntate in onda mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, ci saranno molte novità, come il matrimonio tra Isaac e Antolina che Elsa tenterà sino all'ultimo di impedire senza però riuscirci. Antolina ha giocato bene le sue carte ed è riuscita a screditare ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 24 a venerdì 29 marzo 2019: Gonzalo uccide Francisca e, ottenuta la complicità di Fernando, predispone tutto per far sembrare che sia morta mentre dormiva. Appena si sparge la voce del decesso, tutti si presentano alla villa per omaggiare una donna che, nel bene o nel male, ha sempre influenzato la vita della cittadina. Nello stesso giorno, Antolina e Isaac si sposano, anche se l’uomo ...

Trame spagnole Il Segreto : Julieta e Saul intenzionati a lasciare Puente Viejo : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela iberica “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra. Arriva una clamorosa novità dalla Spagna, perché gli spoiler riguardanti gli episodi attuali rivelano che Julieta Uriarte (Claudia Galan) dopo essersi ripresa da un forte shock, precisamente dalla violenza fisica subita dai Molero, deciderà di dare una svolta alla sua vita. La nipote di Consuelo proporrà al suo amato Saul Ortega (Ruben Bernal) di ...

Il Segreto - trame di questa settimana : Antolina finge di essere stata picchiata da Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di Canale 5 arrivata alla sua decima stagione in Spagna. Le anticipazioni di metà marzo svelano che Antolina prenderà di mira la povera Elsa, mentre a Puente Viejo tornerà Gonzalo. Consuelo contro Antolina Le anticipazioni de Il Segreto, in onda questa settimana su Canale 5, svelano che Mauricio, Saul e Julieta insieme a Fernando organizzeranno una battuta per portare in salvo il ...

Il Segreto - trame spagnole : Fernando capisce che Maria ha mentito sulla morte dei figli : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, riguardando Fernando Mesia, interpretato dall'attore spagnolo Carlos Serrano. L'uomo, infatti, comincerà ad indagare sulla morte di Esperanza e Beltran, tanto da fare una scoperta sorprendente. Il Segreto: Fernando indaga su Maria Le indagini di Fernando Mesia ...