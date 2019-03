Il porno vintage di Piotr Uklański

gqitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019) L'artista di origini polacchetorna ora ai piaceri della carne! Qualche anno fa sulle pagine della rivista d’arte americana Artforum ha pubblicato l’immagine di un sedere femminile. Il titolo riportava GingerAss, gioco di parole molto esplicito che univa il nome della curatrice Alison Gingeras a un paio di natiche («ass» sta per sedere) che non avevano nulla da invidiare a quelle celebri di Michelle Hunziker prestate nella metà degli anni Novanta — a lungo rimaste anonime — alla pubblicità di una nota marca di slip.Pornalikes 19x26 1-400 02.inddPornalikes diPer alcuni anni l'artista ha collezionato immagini, per lo più, di attori e attriciche avevano una forte somiglianza con personaggi pubblici, attori e politici, tra cui Jodie Foster e Madonna. Da questa ricerca è nato a un vasto archivio che si è poi trasformato nel libro d’artista dal ...

ThePearlOcean : RT @140caratteracci: NB: questo account chiude, l'autore aprirà un food blog porno, milf oriented, ma politically correct, con design vinta… - ThePearlOcean : RT @140caratteracci: NB: questo account chiude, l'autore aprirà un food blog porno, milf oriented, ma politically correct, con design vinta… - ThePearlOcean : RT @140caratteracci: questo account chiude, l'autore aprirà un food blog porno, milf oriented, ma politically correct, con design vintage e… -