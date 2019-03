Il Paradiso Delle Signore | trama puntate dal 25 al 29 Marzo 2019 | La Scomparsa di

uominiedonnenews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Ildal 25 al 29: Luciano in ansia per la partenza sempre più vicina di Clelia ma dovrà affrontare la moglie che ha scoperto tutto. Riccardo tiene in apprensione la sua famiglia, compresa Nicoletta.Una settimana ricca di accadimenti è quella che attende i fans de “Il” in onda tutti i giorni su Rai1. Al Grande Magazzino non c’è più Clelia, sempre più vicina alla partenza e Vittorio pensa già alla sua sostituta. Riccardo fa perdere le tracce di sé e manda in apprensione Marta, che si allontana sempre di più da Vittorio, e Nicoletta che non riesce a non pensare a lui. Che qualcosa dentro di lei stia cambiando? Dietro tutti questi fatti destabilizzanti per chi li subisce vi è lo zampino di Luca. Che cosa ha escogitato anche questa volta con l’aiuto di Lisa e Andreina? Scopriamolo insieme!Il, ...

