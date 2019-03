Il Nobel per la fisica a Bergamo con la Fondazione ITS JobsAcademy

Ecco come sarà il calcio del futuro : extraricco - extralarge e da Nobel per la pace : Il Mondiale extralarge in autunno e la Champions extralusso al sabato. La sintesi del calcio del futuro - brutale ma efficace - è questa. L'obiettivo comune è uno solo, che si discuta sulla quantità ...

Sì - Greta deve vincere il Nobel per la Pace : Il re è nudo! Ricordate la fiaba? Solo un bimbo ebbe il coraggio di dirlo di fronte al potente e vanitoso sovrano che credeva di aver indossato l’abito più sottile e impalpabile del mondo…ed, invece, non indossava nulla. Oggi siamo tutti nudi, inchiodati alla terra dallo sguardo puro di una ragazzina, i suoi occhi sono due laghetti ghiacciati, sono uno schizzo di acqua gelida. Lei si chiama Greta Thunberg, ha quindici anni, è svedese, ed è ...

Rita Pavone contro Greta Thunberg - la giovane attivista per il clima candidata al Nobel : “Mi mette a disagio - sembra un personaggio da film horror” : “Quella ‘bimba’ con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. sembra un personaggio da film horror“. Così scrive su Twitter Rita Pavone e la “bimba con le treccine” a cui si riferisce altri non è che Greta Thunberg, la ragazza svedese di 16 anni che è diventata il simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, tanto da essere candidata al Nobel per la Pace. Lo dice ...

Clima - Greta Thunberg nominata per il Premio Nobel per la Pace : La giovane attivista ambientale svedese Greta Thunberg, fondatrice di Youth Strike for Climate, è stata nominata per il Premio Nobel per la Pace. Lo scrive il Guardian. "Abbiamo proposto Greta Thunberg perché se non si fa nulla per fermare il cambiamento Climatico, questo causerà guerre, conflitti e rifugiati", ha detto il socialista norvegese Freddy André Ovstegard. "Greta Thunberg ha lanciato un movimento di massa che vediamo come un ...

Greta Thunberg : età e biografia. Chi è la candidata al Nobel per la Pace : Greta Thunberg: età e biografia. Chi è la candidata al Nobel per la Pace Greta Thunberg è la giovanissima candidata al Premio Nobel per la Pace. La proposta al Comitato che si occupa della prestigiosa onorificenza è stata avanzata da un gruppo di deputati socialisti norvegesi. Che hanno richiamato la minaccia del clima come “una delle principali cause di guerre e conflitti”. Premiando la sedicenne di Stoccolma per “il movimento di massa che ...

Greta Thunberg nominata per il Nobel per la pace : A sedici anni, Greta Thunberg, attivista svedese per l’ambiente, è stata nominata per il Nobel per la pace per il suo impegno nella difesa del pianeta. La candidatura è stata presentata al Comitato dei Nobel da un gruppo di deputati socialisti norvegesi. «Abbiamo scelto Greta perché la minaccia climatica potrebbe essere una delle cause più importanti delle guerre e dei conflitti», ha spiegato il portavoce del parlamento Freddy Andre Oevstegaard. ...