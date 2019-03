Il mondo del nuoto piange Stefano | ' Atleta di valore assoluto'

Ancora attivi gli spermatozoi più antichi del mondo - FOTO E VIDEO : Anche se congelati da molti anni, gli spermatozoi continuano a rimanere attivi e funzionare al meglio, esattamente come quelli congelati di recente: lo dimostra il test dell'università australiana di ...

Sarri - neanche in Premier hanno capito il gioco più bello del mondo? : Sarri- Un matrimonio nato in estate, ma che potrebbe interrompersi già nel corso dei prossimi mesi o a cavallo della prossima sessione di mercato estiva. Sarri potrebbe salutare il Chelsea dopo una sola stagione. L’ex tecnico del Napoli sarebbe il chiaro obiettivo della Roma in vista della prossima annata, ma ovviamente servirà aspettare i prossimi […] More

Salto con gli sci - Coppa del mondo Chaikovsky 2019 : Maren Lundby davanti nelle qualificazioni - 12° e 14° posto per Malsiner e Runggaldier : Si sono concluse da poco le qualificazioni della gara sul trampolino HS102 di Chaikovsky, in Russia, con il verdetto della Coppa del Mondo di Salto femminile già chiaro e favorevole a Maren Lundby. Proprio la norvegese, in una giornata in cui il vento non aiuta in termini di compensazione, guida le danze con un Salto da 92.5 metri che le vale i 107.9 punti necessari per salire in testa. Alle sue spalle si collocano le austriache Eva Pinkelnig ...

Ginnastica artistica - Coppa del mondo Doha 2019 : Mori e Ferrari in finale al corpo libero. L’analisi tecnica : Ieri pomeriggio si sono tenute le gare di qualificazioni alla trave e al corpo libero della Coppa del Mondo di Doha. Diversamente dal giro olimpico che prevede che la trave sia posta prima del corpo libero, Lara Mori e Vanessa Ferrari ieri hanno gareggiato prima sul quadrato. Questa scelta, dettata dal regolamento di questa competizione, ha influito su un paio di decisioni tecniche e non. Nel caso di Vanessa, l’aver affrontato per primo ...

Altered : l’impresa svedese che salverà il mondo (dell’acqua) : Idroplan Waterview SmarTapWatlyWarka WaterQuando si parla di sostenibilità ambientale, uno dei temi in cima all’agenda è senza dubbio l’acqua. La domanda continua a crescere, mentre le risorse idriche mostrano evidenti segnali di criticità. L’ISTAT informa, ad esempio, che nel 2017, anche a causa delle scarse piogge, le portate medie annue dei quattro principali bacini idrografici italiani sono diminuite quasi del 40% rispetto al trentennio ...

Classifica Coppa del mondo biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe in testa in ogni format : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Arnold Schwarzenegger al matrimonio gay di uno degli uomini più forti del mondo : Non ci sarebbe nulla di eccezionale se uno dei due sposi non fosse uno degli uomini più forti del mondo , anzi come si presenta lui su Instagram, il gay più forte del mondo . Un matrimonio muscolare ...

Biathlon - l’Italia vince la Coppa del mondo di biathlon sabato se… Tutti i piazzamenti possibili di Wierer - Kuzmina ed Olsbu : La corsa per la Coppa del Mondo di biathlon si appresta a vivere la volata finale: Dorothea Wierer ha allungato su Lisa Vittozzi al termine della sprint odierna, ma restano ancora in corsa per il successo finale la norvegese Marte Olsbu Roeiseland e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Vediamo cosa deve accadere sabato affinché le due straniere vengano aritmeticamente eliminate dalla corsa al successo finale. Si tratta di una caso più semplice ...

Biathlon - Coppa del mondo Oslo 2019 - Lisa Vittozzi : “Non ho mai mollato - non lo farò adesso” : Affida alla sua pagina Facebook poche righe Lisa Vittozzi, che dopo la sprint odierna di Oslo, ha compromesso le proprie possibilità di vincere la Coppa del Mondo di Biathlon, oltre a vedersi sfuggire le Coppette di specialità della sprint e dell’inseguimento. Di seguito le sue dichiarazioni. “Nessuna parola per quello che è successo oggi, ma sono molto orgogliosa di me e di quello che ho ottenuto in questa stagione. Ma .. il ...

Sud America : Argentina - Cile - Paraguay e Uruguay confermano candidatura per Coppa del mondo 2030 : I presidenti di Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay, rispettivamente Mauricio Macri, Sebastian Pinera, Mario Abdo Benitez e Tabaré Vazquez, hanno confermato la candidatura congiunta dei loro paesi per l’organizzazione della Coppa del mondo di calcio del 2030. Lo hanno fatto in un incontro realizzato ieri a Buenos Aires al margine della seconda Conferenza di alto livello delle Nazioni Unite sulla Cooperazione Sud-Sud in corso di ...

Il Tav e la fine del mondo : Le emissioni non vanno diminuite tra trent'anni costruendo nuovi tunnel e facendo viaggiare ancora più merci su lunghe distanze, vanno diminuite ora investendo nell'economia circolare, sul riassetto ...

Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi alla volata finale : la classifica per la Coppa del mondo generale : ... Dorothea Wierer ha compiuto un importante passo in avanti nel testa-a-testa tutto azzurro con Lisa Vittozzi per la conquista della Coppa del Mondo generale . Piazzandosi all'undicesimo posto nella ...