Il mistero del Rap | perchè piace anche alle generazioni meno giovani?

Il culto della Grande Madre esiste da sempre. Ma il suo mistero si perde nel tempo : Negli ultimi anni, tra il fermento del calderone New Age e un certo uso spregiudicato del pensiero femminista, si parla sempre più spesso della Grande Madre. Ma di cosa si tratta, esattamente? Di una divinità oggetto di culto solo in determinati momenti storici e in zone limitate? Di un archetipo presente in tutte le culture? Di un simbolo divenuto un’icona culturale al di là dell’effettivo impatto storico? Proviamo a fare un po’ di ordine. La ...

Emirati Arabi - il mistero del 'buco' nei cieli di Al Ain è solo un fenomeno meteorologico : Il fatto è avvenuto il 17 marzo, ma in questi giorni il video è diventato virale sul web, raggiungendo ogni parte del globo. Sulla città di Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, è apparsa tra le nubi una misteriosa forma tondeggiante. Quello che sembrava un inspiegabile buco nel cielo ha scatenato subito molte ipotesi, anche molto fantasiose, come UFO o passaggi dimensionali. Sembra però che il curioso fenomeno sia soltanto un particolare effetto ...

Imane Fadil - salma forse radioattiva : autopsia schermata per svelare mistero della morte : Scafandri isolanti come tute, e apparecchiature hi-tech: durante i prelievi e l'autopsia sul corpo di Imane Fadil, ci saranno anche unità speciali dei Vigili del fuoco, con addestramento specifico alle radiazioni. L'equipe medico legale sarà 'schermata' per evitare il rischio di contaminazione, nel caso la salma possa essere radioattiva perché avvelenata. Avvelenamento accidentale, volontario o rara malattia? In un clima di grande incertezza, ...

Spara sul tram a Utrecht - 3 morti : mistero sul movente del killer : Utrecht - Quando in serata il sind aco Van Zanen interrompe la conferenza stampa sulla caccia all'uomo in corso ormai da 8 ore per dire che Gokmen Tanis è stato preso , che si trovava nello stesso ...

Spara sul tram a Utrecht - 3 morti. mistero sul movente del killer : Quando in serata il sindaco Van Zanen interrompe la conferenza stampa sulla caccia all’uomo in corso ormai da 8 ore per dire che Gokmen Tanis è stato preso, che si trovava nello stesso quartiere di Kanaleneiland a una quindicina di minuti di auto dalla piazza dell’attentato, che gli abitanti possono tornare in strada senza guardarsi alle spalle, Ut...

Emanuele Cecconi - ancora un mistero la scomparsa dell'anziano di Olmo : il giallo delle ammaccature sull'auto : La scomparsa di Emanuele Cecconi è ancora un mistero. Dell'81enne di Olmo non si hanno più notizie da una ventina di giorni. Da quando, dopo essere rimasto a piedi con la sua auto, è stato ...

Roma - mistero Trigoria : chi decide il futuro del club? : Quando, come accaduto ieri, la Lazio demolisce in scioltezza il Parma a conferma delle sue notevoli qualità tecniche, sale il rammarico per le tante occasioni perse in campo e al calciomercato. Con un ...

"Testimoni del mistero" - nuovo volume Lev sulle reliquie di Gesù in Italia e nel mondo : Si è scoperto infatti come scienza e religione non debbano smentirsi a vicenda. Ed è importante sottolineare come alcuni degli oggetti da loro esaminati presentino proprietà 'di fronte alle quali la ...

Il silenzio dell'acqua - ultima puntata del 24 marzo : la risoluzione del mistero è vicina : Domenica, 24 marzo, andrà in onda la quarta e ultima puntata della serie tv 'Il silenzio dell'acqua', la fiction targata Mediaset che vede protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini nei panni rispettivamente del vicequestore Andrea Baldini e della sua collega Luisa Ferrari. I due, come sappiamo, sono alle prese con le intricate indagini sulla misteriosa scomparsa di Laura Mancini e, puntata dopo puntata, il mistero su quanto accaduto alla ...

Lago di Canterno : il mistero del Lago fantasma nel cuore del Lazio : ... le tappe per ritrovarsi Cammini Paparoa Track, il nuovo spettacolare cammino della Nuova Zelanda Info utili Fusi orari, un mondo di sigle, UTC, GMT, PST,: ecco cosa significano Pubblica su Annulla ...

Il mistero dell’«hum» - il ronzio che nessuno sa spiegare : Pare che quattro persone su cento possano sentirlo. È un misterioso ronzio (hum) che somiglia al rumore che potrebbe fare un camion fermo in un parcheggio vicino, un rumore costante e acuto. Molti sono arrivati a pensare che si tratti di una forma di inquinamento acustico tipica delle città, ma la sua origine rimane ancora sconosciuta. Quello che è certo è che provochi una serie di disturbi, dall’insonnia, al mal di testa, alle ...

Imane Fadil uccisa da un mix di sostanze radioattive. Il mistero della testimone del caso Ruby : Avvelenata da un mix di sostanze radioattive che avrebbe ingerito o con un cocktail o con del cibo. È questo che raccontano le cartelle cliniche sequestrate all’ospedale Humanitas di Rozzano, subito dopo la morte di Imane Fadil, 34 anni, marocchina, teste chiave nel processo contro Silvio Berlusconi per il caso di Ruby Rubacuori e le serate hot del...

Uccisa da un mix di sostanze radioattive Il mistero della testimone del caso Ruby : Avvelenata da un mix di sostanze radioattive che avrebbe ingerito o con un cocktail o con del cibo. È questo che raccontano le cartelle cliniche sequestrate all’ospedale Humanitas di Rozzano, subito dopo la morte di Imane Fadil, 34 anni, marocchina, teste chiave nel processo contro Silvio Berlusconi per il caso di Ruby Rubacuori e le serate hot del...

Risolto il mistero matematico del numero 33 : Se aggiungiamo tre numeri elevati al cubo cosa otteniamo? È una domanda che sebbene possa sembrare semplice, ha invece attanagliato per secoli le menti dei matematici. Nel lontano 1825, infatti, il matematico S. Ryley dimostrò che qualsiasi frazione poteva essere rappresentata come la somma di tre frazioni al cubo. Successivamente, negli anni Cinquanta, il famoso matematico Louis Mordell si chiese se lo stesso potesse essere fatto con i numeri ...