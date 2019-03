Il mistero dei costi del Congresso delle Famiglie per Verona Il sindaco non risponde

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) La discussione sulaccende gli animi, e non solo a livello nazionale. Nelle stesse ore in cui il presidente del Consiglio chiedeva ufficialmente al ministro della Famiglia di rimuovere il patrocinio di Palazzo Chigi, il Consiglio Comunale disi infiammava per quello che, al momento, resta un interrogativo: il costo dell'evento per la città.Mentre è nota la lunga lista di agevolazioni (diciotto per la precisione) che il Comune garantirà agli organizzatori e ai partecipanti dell'iniziativa, nessuna cifra è stata diffusa sulla spesa chedovrà sostenere. Se non quella stimata dall'opposizione.A sollevare la questione in Consiglio comunale è stata Elisa La Paglia, dell'opposizione Pd. Ha chiesto al, Federico Sboarina, di sapere quanto avrebbe speso la città per l'evento e quanto, invece, ...

Corriere : Il 21 marzo 1938 nasceva Luigi Tenco, uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. La sua morte, avvenu… - Burla10700554 : 'L'Inferno di Topolino', 'I Promessi Paperi', 'La Storia di Marco Polo detta il Milione', 'Guerra e Pace', 'Il Mist… - fantasminouibu : @Francalidia4 @essenzialemente Ascolta la canzone dei litfiba 'il mistero di Giulia' -