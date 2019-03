«Il marito l’avrebbe uccisa lo stesso» | tolto il risarcimento ai figli di Marianna

Sardegna - Oristano : il marito l’avrebbe uccisa per vendetta - ora si trova in carcere : “uccisa per aver scoperto – si legge nelle carte - una vecchia relazione extraconiugale della moglie”. Probabilmente le velocissime indagini della Polizia hanno preso il verso giusto. Questa mattina infatti - durante una conferenza stampa tenuta in Questura – il procuratore della Repubblica di Oristano, Ezio Domenico Basso, insieme al questore Ferdinando Rossi e il capo della Squadra Mobile della Polizia, Samuele Cabizzosu, hanno parlato ...