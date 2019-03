Il futuro dopo la scuola? Le 6 mosse da fare per costruirlo | storie di under 30 che ce

Ripristinata la fertilità dopo un tumore : nuove speranze per il futuro : Ripristinare la fertilità maschile dopo un tumore avuto in età infantile è possibile: lo rivelano dei nuovi esperimenti condotti sulle scimmie. La ricerca ha sfruttato la tecnica di reimpianto del tessuto dei testicoli, che è stato congelato prima della chemioterapia e successivamente reimpiantato sottopelle nello stesso individuo. Il tessuto sottopelle ha permesso di produrre spermatozoi che sono poi stati trasferiti in un ovulo, dando ...

Ripristinata fertilità dopo un tumore : nuove speranze per il futuro : Ripristinare la fertilità maschile dopo un tumore avuto in età infantile è possibile: lo rivelano dei nuovi esperimenti condotti sulle scimmie. La ricerca ha sfruttato la tecnica di reimpianto del tessuto dei testicoli, che è stato congelato prima della chemioterapia e successivamente reimpiantato sottopelle nello stesso individuo. Il tessuto sottopelle ha permesso di produrre spermatozoi che sono poi stati trasferiti in un ovulo, dando ...

Verissimo - Serena Grandi : “Dopo il tumore mi fa paura il futuro”. : Serena Grandi a Verissimo del 9 marzo torna a parlare del tumore al seno, che l’ha costretta a subire un’operazione alla fine dell’anno scorso. L’attrice tornata alla ribalta con il film La Grande Bellezza, di Paolo Sorrentino premio Oscar nel 2014 come miglior film straniero, sta bene e non dovrà affrontare la chemioterapia, ma solamente un ciclo di cinque o sei settimane di radio. Ha confessato a Verissimo la sua paura dopo la scoperta del ...

Di Francesco non parla dopo il Porto - la Roma deciderà nelle prossime ore il suo futuro : La delusione per una sconfitta che fa male e che rischia di segnare il suo futuro sulla panchina giallorossa. dopo il ko contro il Porto e la conseguente eliminazione dalla Champions League agli ...

A Ginevra il futuro dell’auto del dopo diesel. Si cercano nuove alleanze per ridurre i costi : Chissà se il Salone di Ginevra, che domani apre i battenti per l’anteprima stampa, sarà per il settore auto quello della svolta. Certamente dall’ultimo anno molto è cambiato sia a livello di top manager che di case automobilistiche. Al posto di Sergio Marchionne, il carismatico leader di Fca e Ferrari scomparso il 25 luglio scorso, ci saranno Mike ...

Antonio Razzi : dopo la politica un futuro da ballerino? : https://rumors.it/wp-content/uploads/2019/02/Razzi_SANREMO-DA-PECORA-2017-1.mp4 Belen Rodriguez, è scontro con Roberto Cavalli. Lui le dà della stupida - LEGGI Punterà alla vittoria? risponde sempre ...

Vonn : "il futuro dopo lo sci? Gare in auto e forse Hollywood..." : Il premio Spirit of Sport, le è stato conferito per aver superato tanti ostacoli, e tanti infortuni in carriera. "Sono stata in grado di andare oltre e sono grata di essere stata in grado di ...