Il Football Club Frascati s’allarga ancora | ecco il secondo polo sportivo a Morena

iDisperati Football Club - Mancini ct della squadra allenata via social : ... su Instagram il ct azzurro in persona dispensa indicazioni tattiche per le partite del torneo di calcio a 7 di un gruppo di amici di Pavia, capaci di rendere lo sport amatoriale un divertimento ...

Football Club Frascati - la new entry Botta : “Bello lavorare in questo ambiente e con Ceccarelli” : Roma – E’ una delle (tante) novità stagionali dello staff tecnico del Football Club Frascati. Alberto Botta è arrivato in corsa (da poco più di tre mesi) ed è stato affiancato a Giancarlo Ceccarelli per guidare il folto gruppo dei Pulcini 2008. “Conosco Giancarlo da anni, visto che abbiamo giocato assieme a Frascati tanto tempo fa. Con lui c’è un ottimo rapporto e la totale condivisione delle modalità di allenamento di questi piccoli ...

Il City Football Group punta all’acquisto di un club indiano : Il City Football Group, società madre del Manchester City, sta pianificando l’acquisto di un club indiano da aggiungere al proprio portafoglio, che già comprende sette società: Manchester City, New York City (80%), Melbourne City, Yokohama F. Marinos (20%), Girona, club Atlético Torque, Sichuan Jiuniu (acquisto portato a termine il mese scorso). Nuove rivelazioni di Fooball […] L'articolo Il City Football Group punta all’acquisto di un ...

Football Club Frascati - la soddisfazione di De Bernardinis : “I nostri Primi calci crescono bene” : Roma – Rappresentano il cuore pulsante dell’attività del Football Club Frascati che quest’anno ha avuto un impulso molto forte. I gruppi dei Piccoli Amici 2010 e 2011 stanno crescendo settimana dopo settimana e mister Fabrizio De Bernardinis si dice soddisfatto del percorso portato avanti dai piccoli calciatori tuscolani. “Le due squadre hanno da poco completato la fase invernale del campionato federale. A livello tecnico i 2011 sono un ...

Football Club Frascati (Juniores pr.) - Martella : «Obiettivo? Proviamo a rendere dura la vita a tutti» : Roma – La Juniores provinciale del Football Club Frascati deve trovare le motivazioni giuste per affrontare questo rush finale di stagione nella migliore maniera possibile. La ricetta la trova mister Filippo Martella: «Visto che ci troviamo in una posizione di classifica che non ci dà grandi speranze, l’obiettivo dev’essere quello di fare il massimo in ogni singola partita e provare a rendere dura la vita alle nostre avversarie. Questa ...

Juventus Football Club - crollo in Borsa dopo sconfitta a Madrid. Debito oltre 300 milioni : Solo mancato passaggio ai quarti di Champions potrebbe costare, in termini di mancati ricavi, 40 milioni...

MSC Crociere diventa official sponsor del Paris Saint-Germain Football club : MSC Crociere, la più grande compagnia di Crociere a capitale privato con sede in Svizzera, e Paris Saint-Germain, tra i club a più rapida crescita nel mondo, hanno annunciato una nuova partnership in esclusiva grazie alla quale MSC Crociere diventerà la compagnia di crociera ufficiale del top club di calcio francese. La collaborazione tra i due brand durerà i prossimi due anni e sarà presentata nel corso della stagione dentro e fuori dallo ...

Classifica migliori club al mondo : France Football fa la graduatoria : Classifica migliori club AL mondo, France Football da i voti- La più importante rivista calcistica di Francia, France Football, ha diramato la Classifica dei migliori club a livello mondiale. Il magazine che ogni anno consegna al giocatore più forte del pianeta il Pallone d’Oro ha stilato una graduatoria delle squadre più importanti del globo e, […] L'articolo Classifica migliori club al mondo: France Football fa la graduatoria proviene da ...

France Football stila la classifica dei club più importanti al mondo : una sola italiana nella TOP 10 : France Football ha utilizzato alcuni parametri per stilare la classifica dei 10 club più importanti del mondo del calcio France Football ha stilato la graduatoria dei club più importanti ed influenti al mondo. Una classifica che si basa su diversi aspetti: storia, vittorie, influenza sui social, peso dei calciatori in rosa. Questi ed altri parametri sono stati intrecciati per avere una TOP 10 di tutto rispetto dei club più importanti al ...

Football Manager è realtà in Francia : i tifosi decidono per il club : Arriva dalla Francia la curiosa storia di un club calcistico di sesta serie, che sta sperimentando una sora di “Football Manager” reale. I tifosi dell’AG Caen, infatti, possono prendere diverse decisioni legate alla gestione della squadra attraverso un’applicazione chiamata “United Managers”. DAZN lancia il MultiView: su Apple Tv fino a quattro partite in contemporanea In […] L'articolo Football Manager è realtà in Francia: i tifosi ...

Football Club Frascati - Pagano è ufficialmente dirigente : «Il corso è stato molto formativo» : Roma – Il Football Club Frascati è sempre più attento ai dettagli. E tra questi c’è la formazione e il continuo aggiornamento non solo dei tecnici, ma anche dei dirigenti. Da qualche giorno Giuseppe Pagano, che dall’inizio dell’anno è al seguito dell’Under 16 provinciale di mister Federico Rumbo (dove tra l’altro gioca il figlio Leonardo), è diventato ufficialmente dirigente. «Ho partecipato ad un corso di primo livello organizzato dal ...

Football Money League 2019 - il Real Madrid è il club più ricco del mondo : Football Money League 2019 – Le 20 società calcistiche con i fatturati più alti a livello mondiale hanno generato in totale ricavi pari a 8,3 miliardi di euro nella stagione 2017/18, con una crescita del 6% rispetto alla rilevazione dello scorso anno: è quanto emerge dal report Deloitte Football Money League 2019, giunto ormai alla […] L'articolo Football Money League 2019, il Real Madrid è il club più ricco del mondo proviene da ...