calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Non è un segreto che i club europei più ricchi possano permettersi i giocatori più forti grazie alla loro potenza finanziaria, derivante loro da solide proprietà. Un esempio è certamente il Manchester, di proprietà di uno dei maggiori gruppi finanziari degli Emirati Arabi Uniti.A proposito di questo squilibrio, il presidente del Bayern Monaco Uliha spiegato quanto sia semplice per l’allenatore dei Citizens, Pepre un giocatore da oltre 100 milioni di euro. “Il mio amico Pep – ha dettodurante la conferenza finanziaria MMM tenutasi in settimana a Monaco di Baviera – mi ha detto cosa succede quando vuole un giocatore che costa più di 100 milioni di euro. Lui mette insieme alcuni video del giocatore e va a vedere lo sceicco: una volta arrivato lì, va in scena un opulento banchetto durante il quale gli mostra i ...

CalcioWeb : Il #City e le sue spese folli. #Hoeness: 'Vi spiego perchè #Guardiola acquista calciatori da 100 milioni'… - dinosq : @cmdotcom @Rossonerosemper A che titolo saranno 'inizialmente intoccabili' Roma, Man. City, Psg e Lione che nulla h… - herykvp : RT @fcin1908it: Agente #Skriniar: 'L'#Inter lo ha pagato 28 mln, dopo sei mesi il #City ne ha offerti 55. Chi lo vuole, come Real e Barcell… -