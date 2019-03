Il cartone della pizza prodotto all' estero è velenoso Indaga il ministero

ilgiornale

(Di venerdì 22 marzo 2019) Un nuovo allarme alimentare approda sulle nostre tavole e questa volta vede protagonista la. ll contenitore utilizzato per il suo trasporto conterrebbe, infatti, bisfenolo A, sostanza potenzialmente dannosa per lʼuomo. L"allarmante scoperta è emersa dall"inchiesta esclusiva condotta da "Il Salvagente", mensile rivolto ai consumatori leader nei test di laboratorio contro le truffe.Secondo quanto riportato dalla rivista, il BPA (composto di sintesi utilizzato nella produzioneplastica) sarebbe contenuto in 2 cartoni su 3 in concentrazioni superiori a quelle consentite dalla legge. Analizzando ilper il trasporto, realizzato principalmente all"da tre marchi, è emersa non solo l"alta concentrazionesostanza nociva, ma anche la migrazione del BPA dalla scatola all"alimento, fattore questo che renderebbe lapotenzialmente tossica.Secondo ...

SuperQuarkRai : La teoria della relatività non è facile da capire. In un cartone animato classico, Bruno Bozzetto e Piero Angela ha… - Today_it : Il ministero della Salute ha avviato un'indagine, ma la questione è complessa ?????? - EmyRoyaleagle : RT @AndFranchini: Pizza, il cartone prodotto all'estero è velenoso: indaga il ministero della Salute -