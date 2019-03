I programmi tv del weekend 22-24 marzo Cosa c' è da vedere

programmi TV di stasera - domenica 17 marzo 2019. A Le Iene l’esito del test anti-droga ai politici : Le Iene Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata del programma, Fabio Fazio ospita nel suo salotto l’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. Tra gli ospiti anche Claudio Bisio, che sarà nelle con il film “Bentornato Presidente”. Ci sarà anche l’attore Paolo Calabresi che nel film interpreta il leader del partito Precedenza Italia. Arriverà poi, Alex Zanardi vera e propria leggenda dello sport. Tra i ...

'The Good Doctor' - 'Il silenzio dell'acqua' e 'Bianco Rosso e Verdone' : tutti i programmi stasera in tv : La7 Non è l'Arena - 20.30 Programma di approfondimento su fatti di cronaca e politica condotto da Massimo Giletti. Tv8 Alessandro Borghese - 4 ristoranti - 21.25 Chef Alessandro Borghese, ancora una ...

I programmi tv del weekend 15-17 marzo. La guida : Su Italia 1 torna il consueto appuntamento domenicale con ' Le Iene Show ' tra servizi di cronaca, attualità, inchieste e dissacranti interviste. Su Raiuno , in prima serata, c'è il consueto talk ...

programmi TV di stasera - venerdì 8 marzo 2019. Ambra Angiolini su Canale 5 con «Il silenzio dell’acqua» e su Rai3 con «7 Minuti» : Ambra Angiolini in 7 Minuti Rai1, ore 21.25: Sanremo Young Appuntamento con la semifinale di Sanremo Young, il teen talent condotto da Antonella Clerici, in onda dal teatro Ariston di Sanremo. Sei giovani e talentuosi cantanti arrivati alla quarta e decisiva puntata che li catapulterà alla finalissima del 15 marzo dovranno dare il massimo per conquistare Academy e il pubblico a casa. Due gli ospiti d’eccezione: Gino Paoli e Gigi D’Alessio. ...

programmi TV di stasera - martedì 26 febbraio 2019. Su Canale5 «Segreti e Delitti» con Nuzzi e Buonamici : Gianluigi Nuzzi Rai1, ore 20.35: Coppa Italia Lazio-Milan La due giorni di Coppa Italia targata Rai comincia con l’andata di Lazio-Milan, ovvero Piatek, in gol da cinque gare di fila, contro la difesa biancoceleste, in perenne emergenza: confermata, come già nei quarti, la formula con un telecronista e due inviati a bordocampo, all’Olimpico il commento sarà affidato a Luca De Capitani, con il contributo dal campo di Lucio Michieli e ...

È morto Gabriele La Porta - ex direttore di Rai Due e responsabile dei programmi notturni della RAI : È morto Gabriele La Porta, ex direttore di Rai Due e famoso soprattutto per essere stato a lungo il responsabile della programmazione notturna della RAI. Aveva 73 anni. La Porta è morto martedì 19 febbraio ma la notizia è stata

programmi TV di stasera - mercoledì 13 febbraio 2019. Su Rete4 ultimo appuntamento con #CR4 – La Repubblica delle Donne : Piero Chiambretti Rai1, ore 20.35: Champions League Ajax-Real Madrid Dalla Johan Cruijff Arena andata dell’ottavo di finale Ajax-Real Madrid, con il commento di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, il contributo da bordocampo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi. Rai2, ore 21.25: La Porta Rossa – 1^Tv Fiction di Carmine Elia del 2018, con Lino Guanciale, Gabriella Pession, Antonio Gerardi, Valentina Romani, ...

programmi TV di stasera - sabato 2 febbraio 2019. Argentero e Daverio a Le Parole della Settimana : Philippe Daverio Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più 2 Terzo appuntamento con lo show musicale condotto da Amadeus. La gara entra nel vivo e promette colpi di scena e scontri su ogni fronte. Intanto, nella classifica provvisoria, Silvia Salemi, guidata da Marcella Bella, ha sottratto il podio a Paolo Vallesi. Gli sfidanti dovranno vedersela con altrettanti Big della musica italiana. Tra le Guest Star è atteso il ritorno negli studi Mecenate di Milano ...

programmi TV di stasera - mercoledì 30 gennaio 2019. Enrico Mentana ospite di «#CR4 – La Repubblica delle Donne» : Enrico Mentana Rai1, ore 20.35: Coppa Italia – Atalanta vs Juventus Nuovo appuntamento con la Coppa Italia. In campo Atalanta-Juventus, con telecronaca di Alberto Rimedio e gli interventi dal campo di Stefano Mattei e Andrea Riscassi. Come già negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Rai2, ore 21.25: La Porta Rossa - Replica ...